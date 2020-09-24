雙雙染疫死亡！　印度首位內閣部長及核能專家病歿

▲印度鐵路部國務部長安加迪。（圖／翻攝自Facebook／Suresh Angadi）



文／中央社

印度新冠肺炎持續延燒，印度鐵路部國務部長安加迪昨晚因新冠肺炎病逝，成為印度首位染疫身亡的部長；為印度研製核潛艦核子反應爐的資深核能專家巴蘇，今天也染疫身亡。

65歲的印度鐵路部國務部長安加迪（Suresh Angadi）9月初推文宣布自己感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），但為無症狀感染者，並住進全印度醫學院（AIIMS）接受治療。

全印度醫學院資深人員告訴印度人報（The Hindu），安加迪過去15天一直在本院治療，不幸於23日晚間8時許過世。

印度總理莫迪推文對同黨同僚表達哀悼，讚揚安加迪是一位優秀的政治工作人員，他為了讓印度人民黨（BJP）在卡納塔卡省（Karnataka）的強大而努力工作，也是一位敬業的國會議員和有效率的部長，他的病逝令人難過。

安加迪是由卡納塔卡省選出的國會議員，並被莫迪延攬入閣，他也成為莫迪內閣中首位因感染新冠肺炎而死亡的部長。

印度前總統穆克什（Pranab Mukherjee）於8月31日因新冠肺炎引發肺部感染導致敗血症死亡。

此外，印度原子能委員會前主席、印度資深核能科學家巴蘇（Sekhar Basu）因新冠肺炎引發的相關症狀，今天也在加爾各答一家醫院過世，享壽68歲。

印度新聞信託社（PTI）引述一名官員談話說，巴蘇因患有新冠肺炎和腎臟疾病，於今天凌晨4時50分辭世。

巴蘇曾為印度自製首艘可攜帶核彈頭的核動力潛艦「殲敵號」（INS Arihant）研製核子反應爐，且對印度的核能計畫做出許多貢獻而備受尊敬，並於2014年獲印度政府頒發第4級公民榮譽獎蓮花士勳章（Padma Shri）。

莫迪稍晚推文哀悼巴蘇說，他和原能會的夥伴一樣，為著名核能專家巴蘇的過世感到悲痛；身為知名的核能科學家，巴蘇在讓印度成為核能科學及工程領域的領先國家，扮演關鍵的角色。

印度目前以平均每天新增8、9萬新冠肺炎病例的速度邁向600萬例大關；截至今天下午2時，累計病例達到573萬7197例，死亡人數達9萬1204人；需要治療和隔離的活躍病例也有97萬828例；外界預估印度很快超越美國，成為全球累計新冠肺炎病例最多的國家。

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