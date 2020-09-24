國人「樂活享退」指數不及格仍創5年新高　投資留意3大警訊！

▲中華民國退休基金協會理事長王儷玲（左）、中信個人金融副執行長楊淑惠（中）。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

中信銀行今（24）日發布「家庭理財暨樂活享退指數大調查」，結果顯示，樂活享退指數為56分，較去年增加4.2分，儘管仍不及格，但已創下近5年來新高，顯示國人對退休理財態度樂觀，但細看理財規劃重心，以醫療、財富累積為主，退休規劃則排第三，意味著國人退休理財行動力不足。

中信銀行連續5年與《遠見雜誌》合作「2020家庭理財暨樂活享退指數大調查」，調查結果顯示，民眾對理財規劃也反映在理財行為，有64.6%的民眾已把資金投入醫療規劃、52.8%將重心放在財富累積，退休規劃為37.5%，子女教育為34.4%。

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調查指出，高達6成民眾認同應定期檢視理財規劃，至於是否調整資金配置，逾6成民眾傾向不調整，更有7成指出不會增加預算；調查也發現，仍有近3成民眾缺乏存錢目的，28.2%回答「就是想先存錢」，其次為21%「退休規劃」、20%「投資」。

中華民國退休基金協會理事長王儷玲表示，退休理財先從自己的目標下手，也就是所謂的「缺口」，最基本規劃退休每個月想要有多少金額，一般來說是月薪的8成，以平均退休20年來看，約是400-500萬元，建議每月至少用5,000元來投資，也就是「定期定額不停扣」的方式累積。

中信銀行個人金融副執行長楊淑惠指出，今年金融市場較為特殊，經濟基本面與市場投資面出現脫勾現象，且受到疫情干擾，經濟復甦力道緩慢，金融資產漲幅卻不小，主要是各國財政、貨幣政策寬鬆，資金潮帶來的漲幅，投資人應留意3個警訊。

楊淑惠指出，首先從短期來說，景氣復甦是否能夠跟上，中期要注意新興市場明年是否出現通膨壓力，也可能從降息與寬鬆轉為升息，長期則要觀察各國政策是否收緊，特別是美國聯準會（Fed），若是各國逐漸恢復後有機會結束寬鬆政策，企業債將面臨風險，尤其信評低的企業風險更大。