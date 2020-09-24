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金管會啟動3年「資本市場藍圖架構」　研擬開放純網路券商

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▲▼金管會主委黃天牧。（圖／記者紀佳妘攝）

▲金管會主委黃天牧。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

為因應資本市場發展及環境、社會及治理（ESG）、數位科技及高齡社會等3大趨勢，金管會今（24）日宣布為期3年的「資本市場藍圖架構」，將以5大策略為主軸，預計年底前提出具體推動方案，其中一項為研議開放純網路證券商，讓直接金融的參與度能夠再提升。

金管會主委黃天牧表示，資本市場是經濟發展的櫥窗，今年在疫情期間，價量上展現其韌性，台股也創新高，除了資金行情、基本面等支撐外，外界更關注新制度鬆綁，如零股交易、造市制度等，一直在思考台股動能如何強化、深化，有更強韌的韌性與國際接軌，國家資本市場的健全是一個重要顯現，不只台股價量齊揚，也要維持精進制度，希望台灣資本市場永續、共榮發展。

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金管會這次規劃「資本市場藍圖」，目前共有5大策略，首先為強化發行市場功能，支援實體經濟發展；第二為活絡交易市場，提升效率及流動性；第三為吸引國內外資金參與，提高市場國際能見度；第四為提升金融中介機構市場功能及競爭力包；第五為鼓勵金融創新與多元金融商品的發展。

其中一項為協助券商發展數位或虛擬據點，提供數位金融服務，外界關注純網路證券商未來是否開放，金管會證期局長張振山指出，國內電子下單比重一直成長，目前已達7成，因此不會預設條件，也許將來會走向發展純網路券商，由於現行已有實體據點，未來可先協助設立虛擬據點，這也是「我們的目標」。

集保公司總經理朱漢強也提及，從3現象明顯看出線上跟數位是未來必走趨勢，一為手機存摺比例已逾8成；二為基富通投資人開戶，線上開戶已逾75%；三為電子投票比重56%，也就是100股中有56股是透過集保的電子投票平台，其中外資電子投票高達97%，而國內法人也有87%。

另針對IPO鬆綁，最快預計今年底或明年初發布，證交所總經理簡立忠則說，多元上市條件，與國內生技、科技事業、文創事業，過去申請上市櫃，不再看前一年度會計報表，而是看最近一個季度的財報，看淨值是否要達3分之2以上，主要是考量到科技與生技事業有其特殊性，獲利要後面才看得到。
 

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