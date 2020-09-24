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台股急殺319點跌破12300點關卡　金管會點出3因素夾擊

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▲▼台股今天盤中攻上12450點，再度改寫30年來的新高，距離1990年2月的歷史高點12682點，僅有一步之遙。今天終場大漲223點，以12397點做收。（圖／記者湯興漢攝）

▲美股4大指數重挫，亞股普遍性下跌，台股也大跌319點，收在最低12,264點，成交量放大至2,434億元。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

台股今（24）日重挫逾百點，終場大跌319點，收在最低12,264點；金管會對此表示，主要是市場美國商業活動降溫、美國新振興紓困方案在國會卡關、疫情延燒等因素衝擊，導致美股下跌，亞股也普遍性下跌，台股也受到影響。

台股今天開低走低，摜破季線支撐，終場重挫319點，跌幅2.54%，收在12,264點，成交量放大至2,434億元，其中外資狂倒貨436.76億元，呈現連6賣。

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金管會證期局主秘高晶萍表示，台股今天跌了319點，主要是受到美股收黑，亞股也普遍呈現下跌情形，市場擔憂美國商業活動降溫、美國新振興紓困方案在國會卡關、疫情延燒等問題所致。

觀察亞洲主要股市表現，除了台股跌2.54%外，日本跌1.11%，香港跌1.82%，韓國跌2.59%，上海跌1.72%，新加坡1.22%，顯示其他亞股皆呈現下跌情況。

高晶萍指出，儘管外在環境無法掌握，但至少內部環境要做好，因此金管會近期推出各式方案，包含已規劃為期3年的「台灣資本市場藍圖」，透過資金動能挹注，希望「台股好棒棒」。

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