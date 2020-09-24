普鴻資訊攜手東華大學　合作開設「金融科技資訊人才培育學程」

▲左起為普鴻資訊副總經理楊家明、董事長林群國、東華大學資工系系主任江政欽、助理教授雍忠。（圖／普鴻資訊提供）

記者姚惠茹／台北報導

國內Fintech領導廠商普鴻資訊（6590）今（24）日宣布，攜手國立東華大學合作，首度開設金融科技資訊人才培育學程，長期投入金融科技資訊人才的的培訓，課程中將邀請金融科技、行動支付、資訊安全等專家共同加入業師的行列，將最新的產業趨勢帶入學程。

普鴻科技表示，長期深耕於財務金融科技完整解決方案的服務，提供客戶支付應用、行動支付以及資訊安全等產品服務，在地的服務以及提供客製化的產品服務優勢，已站穩台灣Fintech領域的市場與技術領先地位。

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普鴻科技指出，有鑒於台灣Fintech領域人才的短缺，普鴻資訊於自去年年底即開始佈局金融科技資訊人才的產學合作計畫，期望能透過長期的合作計畫，解決人才斷層的問題，提升台灣整體金融科技資訊的人才競爭力。

普鴻資訊董事長林群國表示，這次會選擇與東華大學合作，除了東華大學資訊工程學系近年來突飛猛進，已成為產業重要的人才來源外，更看中東華大學擁有最高比例優秀外籍生的優勢，佔據全校學生約20%，其中又以東協國家居多，有助於未來朝海外發展。

林群國指出，「金融科技資訊人才培訓學程」以每學期12~16堂課的形式，將產業的趨勢及最新的應用帶進校園，並將在課程中邀請金融科技、行動支付、資訊安全等專家共同加入業師的行列，更將提供實習機會，首創讓學生直接到普鴻資訊工作的機會。

普鴻科技強調，學程將在今年度正式展開，普鴻資訊期望透過與東華大學長期的策略合作，除了能善盡企業的社會責任，回饋學校的人才培育外，也希望藉此厚實公司的技術能量，提供客戶無後顧之憂的技術領先服務。