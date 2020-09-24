海鼎2025年將為最大容量風場　力拚做到國產化冠軍

▲左起為海鼎離岸風電總監呂邁修、台灣捷熱能源董事長暨執行長田村晃一、安能亞太總經理韋名凱。（圖／海鼎提供）

記者姚惠茹／台北報導

海鼎離岸風電今（24）日宣布，作為台灣2025年後已通過環評且規劃容量最大的離岸風場，總裝置容量高達2GW，期許成為國產化的冠軍，目前計畫團隊已與業內各方潛力合作對象積極洽談，尋求促進本地製造商投入相關基礎建設的創新方案，包括風機製造、海上變電站、管架式水下基礎等。

「海鼎離岸風電計畫（Formosa 3）」是由捷熱能源（JERA）、麥格理綠投資集團（Macquarie′s Green Investment Group）及安能集團（EnBW AG）合作開發的離岸風電計畫，總共包含海鼎一、海鼎二、海鼎三等3個位於彰化縣外海的離岸風場開發案。

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組成海鼎離岸風電計畫開發團隊的三大國際集團皆具備豐富經驗與技術，其中捷熱能源及麥格理綠投資集團在台擁有實務經驗，包含已商轉海洋風電及正在建設海能風電，加上EnBW於全球各大市場拓展離岸風電的事業。

台灣捷熱能源董事長暨執行長田村晃一（Koichi Tamura）表示，海鼎離岸風電計畫是捷熱能源在亞洲深化再生能源發展版圖的重要開發專案，自參與專案之初，捷熱能源就已充分部署資源以及人力，以期能運用在台灣及全球電力市場發展的悠久經驗來挹注海鼎專案。

麥格理綠投資集團台灣負責人兼離岸風電亞太區聯合主管楊安東（Anthony Lamb）表示，麥格理綠投資集團很高興能與合作夥伴共同開發海鼎風電（Formosa 3），並做好萬全準備來開發項目，並在在台灣離岸風電領域擁有引以爲傲的經驗，包括成功開發海洋風電及積極推進海能風電的開發。

安能亞太總經理韋名凱（Markus Wild）表示，台灣離岸風電在這3年來茁壯成長，受益於台灣的豐富在地經驗與專業能力，並在離岸風電開發已累積超過10年經驗，是德國離岸風電業的先驅與重要推手，相信近期推動的第三階段離岸風電開發政策，一定可以帶領台灣產業更上一層樓。

此外， 海鼎團隊特別贊助工研院組成的「電網學校暨人才發展聯盟」，提供獎學金吸引優秀人才投入電力領域；贊助台大工科海洋學系及台大船舶中心舉辦的高中生離岸風電科學營，培養彰化在地學子對離岸風電的興趣；參與金屬工業研究發展中心人才培育媒合會，向成大系統及船舶機電工程學系同學介紹離岸風電產業工作等，以利台灣離岸風電人才及技術都能本土化。