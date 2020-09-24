獨／碎骨殺犬男被起底犬舍老闆！網批：下地獄...動保處將撤照

▲▼不少網友在可利王犬舍留言嚴厲咒罵。（圖／可利王犬舍臉書）

記者鄧木卿／台中報導

台中市太平區54歲龐姓男子，今年2月間在住家涉以繩索絞殺、擊碎頭骨等方式，將所飼養的可麗牧羊犬殺害，形同「虐殺式處決」的惡行曝光後，遭網友咒罵「沒人性」、「下地獄都太便宜你了！」有網友爆料，經營可利王犬舍的龐男，在自家地下室還養有4、5隻牧羊犬，擔心這些牧羊犬生死未卜，台中市政府動保處表示，將予撤照不得買賣，25日並將前往調查。

龐男2月21日上午，在台中市太平區住處以繩索絞勒其飼養的可麗牧羊犬頸部，並以鈍器重擊頭部，導致頭蓋骨粉碎性壓迫性骨折及腦實質損傷死亡，經鄰居報警偵辦後，龐男被檢方依違反動物保護法非法宰殺動物罪起訴，法院審理後，判處拘役30日，併科罰金20萬元，緩刑2年，並應於判決確定後3個月內，向公庫支付3萬元。

龐男虐殺牧羊犬被判刑消息曝光後，引爆網友群起譴責，並在龐經營的「可利王專業犬舍」臉書留言痛批。

▲台中太平龐姓男子在住家虐殺可麗牧羊犬。（圖／動保處提供）

有網友就爆料，龐男是全台唯一飼養並買賣可麗牧羊犬的業者，喜愛牧羊犬的民眾透過臉書連絡，再到他太平住家挑選，而龐男非常惡劣，不但有些牧羊犬疑近親繁殖，先天基因差，而且涉用餿水餵養，常有皮膚病，有愛狗人士花了20萬元購買但帶回來之後，花在醫療照顧費用就超過20萬，苦不堪言，據他了解，在2月虐殺事件爆發前，周遭至少就有7名友人購買。

網友還說，龐男目前還養有4、5隻，疑關在不見天日的地下室，牠們的命運也令人擔心。記者多次試圖聯繫龐男，欲了解地下室犬隻現況及他對網友痛批的回應，但電話沒人接，未取得回應，唯一接通的一次，接話者自稱龐男兒子，僅簡單表示對判決結果不知情，家裡還養有4隻，他也可以幫忙照顧。

動保處長林儒良表示，龐男遭判刑後，動保處將撤銷其買賣許可，明天也會前往住處了解查看，如果龐男家裡還有犬隻，只能自己飼養或送人，或送動物收容中心，不得買賣，一經查獲有交易行為，將依法開罰。

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