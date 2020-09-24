TDR熱翻天！證交所針對11檔祭三大處置措施

▲證交所對 11 檔 TDR 祭出三大處置措施。（圖／《ETtoday》資料照）

記者陳心怡／台北報導

近期因多檔TDR溢價偏高及漲幅較大，為提醒投資人留意交易風險，證交所今 (24) 日宣布對 11 檔 TDR 祭出三大處置措施，自明 (25) 日起連續實施 10 個交易日。

這 11 檔 TDR 個股包括泰金寶 - DR、越南控 - DR、明輝 - DR、杜康 - DR、泰聚亨 - DR、晨訊科 - DR、美德醫療 - DR、神州 - DR、同方友友 - DR、巨騰 - DR 及精熙 - DR。

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證交所表示，這 11 檔 TDR 個股將連續十個營業日，以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每六十分鐘撮合一次），投資人每日委託買賣該有價證券時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

信用交易部分，則應收足融資自備款或融券保證金，而有關信用交易了結部分不在此限；在保證金部分，其信用交易降低融資比率為 0 並提高融券保證金成數 1 成。

證交所表示，TDR是指原股已在國外上市並同時在台灣掛牌的有價證券，兩者價格應具連動關係，但近期 TDR 股票卻出現溢價偏高情形，代表其交易價格過度偏離原股價格。

證交所強調，TDR 溢價偏高代表投資人買進須承受較大的價格波動風險，易遭受重大投資損失，投資人應多面向瞭解 TDR 營運、財務業務狀況、匯率及折溢價情形，審慎進行交易。

