教徒鬧市贖罪「母雞」無助悲鳴　招來動保團體抗議

▲動保團體Animal Reality Exposed在粉專分享的影片。

記者葉睿涵／綜合報導

美國紐澤西州萊克伍德市一群猶太教徒聚集在市場舉行贖罪儀式。一名頭戴藍色基帕帽的猶太男子將活母雞高舉過頭，帶領群眾背誦祈禱文，祈求上帝將他們的罪過轉移到雞的身上，並企圖殺死這隻雞，為他們的罪過「贖罪」。

以活雞贖罪其實是部分猶太教徒在贖罪日降臨前經常會舉行的宗教儀式，他們稱之為「kaparot」。在儀式中，教徒會抓住一隻活雞，在頭上繞三圈，同時進行簡短的贖罪禱告，然後當場宰殺雞隻，由此得到罪得赦免的平安。這種贖罪方式可以追溯至西元4到5世紀左右，流亡的猶太人因為找不到聖殿，而以此方式代替。

▲Kaparot 活雞贖罪儀式進行方式。

不過，在動保意識抬頭的現代，這樣的贖罪方式引起了很大的爭議。外國動保組織「Animal Reality Exposed」在粉專上分享該影片時表示，宗教團體有其他的贖罪方式，例如比較被現代人所推崇的使用金錢贖罪，但這些教眾卻仍然以如此殘忍和暴力的方式虐待動物。

從影片可見，為首的男子在背誦經文時，用手緊緊地抓住了雞的翅膀。雞在他的手中不斷掙扎，男子卻不肯放手，母雞最後只能無力地癱在這無情的男人手中，輕聲悲鳴，彷彿在用最後一絲力氣向人們求助。

▲每年贖罪日都有許多雞因此喪命。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

雞的翅膀其實十分脆弱，無法支撐自己的體重。旁觀的一名女子擔心母雞的翅膀會因此被折斷，出言阻止該男子，希望他尊重雞的權利，卻被反嗆，「我有權利這麼做」。

「Animal Reality Exposed」組織在臉書聲稱，這些教眾對動物十分暴力，甚至還打了現場的一名動保人士，但警察卻縱容他們這麼做。