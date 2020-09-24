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考上機師簽約25年「公司卻倒了」　股癌曝爆紅秘訣：骰子丟到的！

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對謝孟恭來說，投資美股比台股簡單，至少不用去猜哪家廠商拿到了蘋果訂單。（東方IC）

 

圖文／鏡週刊

今年迅速爆紅的播客《股癌》謝孟恭，說話方式嗆辣，對財經時事評論自有觀點；看似反骨的他，在茫茫股海中，不把人當神拜，因為他深信，市場才是唯一真理。但這樣特立獨行的個性，並非與生俱來，而是職場的捉弄，讓他對環境隨時保持警覺。

「其實，我的成長過程沒有特別順遂，節目成功是丟骰子丟到的！」他坦言，學生時代就喜歡廣播，大學最想念的科系是世新廣電，但卻被父親勸退，「我爸說，廣播這行很吃天份的啦，念個法律系，以後電台發展不成，至少還有個法務人員可做。」謝孟恭笑稱，以前自己也是個隨波逐流的小孩，但職涯波折，讓他對事物的表象存疑。

「我曾去夜店放過歌，覺得穩穩做就好，結果後來倒店；考上威航機師，第一件事就去看房子，跟公司簽了25年合約，心裡覺得穩了，後來公司歇業；做什麼、倒什麼，就連去應徵志工職，都能在第一天被fire，你有聽過志工還會被fire的嗎？我到現在都還不知道為什麼…」他難掩氣憤地說。

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謝孟恭認為，過去職場一堆鳥事，或許正默默向他傳遞一個訊息，「人生就是沒有穩的，投資也一樣」。因此，他絕不買不熟悉的股票，一聽就覺得沒賺頭的標的也不碰，「我曾追過生技股，當時利多消息、媒體報導都讓我頗有信心，一路加碼，結果卻買到山頂。所以後來投資，只要心裡一有『穩了』的感覺，就會莫名覺得恐怖。」

他承認，自己的投資紀律或許不夠嚴謹，但只要買進後個股明顯下跌，他就會爽快斷捨離，因為市場永遠是對的。「在市場面前，人就是這麼渺小，能做的就是分批買分批賣，分散投入風險，漲時一定不賣股。很多人每天努力殺進殺出，最後績效還輸給指數，說到底都是窮忙。」

謝孟恭對市場保持敬畏，鼓勵大家寧願買股，也不要輕易創業；現在他成功滾大財富，對投資新手來說，都是點滴在心頭。


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