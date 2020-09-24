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體檢時偷拍多名男孩裸照PO網 美國淫醫遭重判23年徒刑

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▲趁體檢時偷拍男孩們裸體的奈斯勒。(圖／喬治華盛頓大學檔案照)

趁體檢時偷拍男孩們裸體的奈斯勒。(圖／喬治華盛頓大學檔案照)

國際中心／綜合報導

「福斯新聞」報導，美國科羅拉多州丹佛市一名男醫生因為負責體驗時偷偷拍攝男孩們的裸體照片，並上傳到網路分享，周二(22日)遭判23年徒刑。

這名叫奈斯勒(Justin Neisler)的醫生在2019年3月被捕，令年1月承認「製作兒童色情物品」罪名。 據報導，科州史普林斯市(Springs)警察局的「打擊兒童色情網路犯罪」(ICAC)特別工作組2018年11月時接到襝舉，稱有人透過社群媒體散播兒童色情內容，後來確認帳號的主人為奈斯勒。

2019年3月，執法人員獲得搜查令，在奈勒斯的手機和其他電子產品內發現了兒童色情內容，當中包括大約6600張兒童色情圖片和1725支兒童色情影片。 調查同時發現：為了滿足自己慾望，奈斯勒在男孩們不知情的情況下，用一支攝影筆和手機偷偷拍攝了男孩們在體檢時的裸體照片。

科羅拉多州聯邦檢察官鄧恩(Jason Dunn)在聲明中說：「這個判決是完全合適的，我們希望這個判決能讓受害者和他們的父母可以稍稍釋懷，讓他們能繼續生活下去。」

除了23年徒刑，將來出獄後，奈斯勒還會因為製作兒童色情品面臨10年的監管、同時被要求支付10100美元作為法庭費用和資助為幫助兒童受害者而設立的基金。奈斯勒在科羅拉多州的行醫執照也將被吊銷。

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