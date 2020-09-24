諾貝爾基金會「財富自由」了　提高各項獎金達三千萬

▲2019年諾貝爾經濟學獎得主艾斯特上台，與瑞典國王古斯塔夫握手致意。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

諾貝爾（Nobel prize）基金會24日表示，今年獎金將會提高100萬瑞典克朗（約新台幣324萬元），來到總額1000萬瑞典克朗（約新台幣3240萬元），「近年來諾貝爾基金會在資金穩固方面上有所建樹，讓我們得以將獎金提高。」諾貝爾獎含括各領域，分別為生理醫學、化學、物理學、文學、經濟學。

委員會在2011年時曾啟動專案，將獎金一度縮減到約80萬克朗，試圖改善基金會的不良財務狀況。但自2012年開始，基金會的投資資本就提升到46億克朗，由於市場表現不錯以及資產管理良好，2012年的回報率就已經接近9％。

創辦人阿佛列.諾貝爾（Alfred Nobel）當年以發明炸藥致富，死後留下相當於今天22億克朗（約新台幣58.4億元）的資金給基金會，鼓勵世界上各領域有所貢獻的知識份子。

▲諾貝爾獎創辦人阿佛列.諾貝爾。（圖／路透）



今年由於新冠疫情仍未見消退，以往在瑞典首都斯德哥爾摩的頒獎儀式已經被取消，改以電視轉播來公布，獲獎者可以在本國獲得獎項，但在奧斯陸舉行的「和平獎」頒獎儀式仍會繼續進行，名單將從10月5日的「生理醫學獎」開始揭曉。

根據外界推測，首爾國立大學（SNU）教授玄澤煥有機會以「奈米合成研究」獲化學獎。另有美國總統川普被提名「和平獎」，因他在以阿和平協議背後的推動，但隨後引起相當大的爭議。