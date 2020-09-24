整理花園染「阿米巴蟲」！他9天後「大腦變液體碎屑」亡...醫嚇傻

▲園丁在整理花園時感染福氏阿米巴蟲。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

美國1名82歲的老園丁近日在花園整理植栽，不久後突然癲癇發作住院，隨後被診斷出病毒性腦膜炎，短短9天後就不治身亡。醫生檢查發現，老翁很可能是透過泥土感染了福氏阿米巴原蟲，病原體經由鼻腔進入腦部後，便開始侵蝕患者大腦，導致神經受損，最後腦組織液化壞死，變成一坨黏糊糊的液體。

《紐約郵報》（New York Post）報導，亞特蘭大埃默里大學（Emory University）的研究人員表示，該名園丁疑似在工作時感染了土壤中的福氏阿米巴變形蟲，不久後就開始身體不適，不斷感覺昏昏欲睡，被家人送醫治療，並接受真菌感染、腦膜炎治療，誰知短短9天後，他突然癲癇發作，最後搶救無效死亡。

驗屍報告指出，變形蟲侵入患者大腦後，把部分腦組織變成了糊狀碎屑，導致大腦液化壞死，併發腦、脊髓感染。據了解，俗稱食腦變形蟲（brain-eating amoeba）的福氏阿米巴蟲，常見於25℃以上的溫水環境；在偶然的機率下，人類將病原體吸入鼻腔，食腦蟲便會沿著嗅覺神經進入腦部，進而引發「福氏內格里阿米巴腦膜炎」（Primary Amoebic Meningoencephalitis，簡稱PAM）。

福氏內格里阿米巴腦膜炎的症狀通常在感染後1至9天內出現，初期症狀可能包含頭痛、發燒、和噁心。晚期症狀則涵蓋：頸部僵硬、思考混亂、注意力不集中、失去平衡感、癲癇發作、幻覺等，一旦症狀出現，患者通常會在2週內死亡，算是相當罕見的情況。

延伸閱讀

▸ 他會走！真的會走！橫濱1：1實物大RX-78鋼彈完成複雜動作測試 吸引全球鋼彈粉絲目光

▸ 澳洲史上最大規模！大量鯨魚擱淺「近400頭死亡」...當局緊急救援中

▸ 不爽被罵！13歲少女洩憤「點火自焚」…爸媽返家悲見一具焦屍