Tutor理財學習網開跑

文．蔡武穆

小張剛出社會，拿到第一份薪水28K好開心，沒節制亂花，到月底只剩幾百塊，最後還跟家人周轉過日子。畢業五年的小文情況好一些，省吃儉用幾年，已經有二十萬存款，但是想到買車、買房、出國旅遊，還有未來的結婚基金，根本不夠用，努力工作、多兼一份差，存到百萬大概要十年，正苦惱怎麼讓錢長大，可以縮短夢想的距離。

從小到大，第一個理財學習的對象就是父母，如果父母的金錢觀念嚴謹、善於理財，耳濡目染下，當然可以培養孩子正確的理財觀，但是多數父母辛勤賺錢養家，本身並沒有財商知識，理財觀念保守貧瘠，要造就靈活理財的下一代，還是得靠孩子日後的自我充實。

上述小張、小文案例只是一個縮影，「沒有人天生就會理財」，不管你是為人父母，或是正在打拚的年輕族群，「要有富足的人生，先要有富足的腦袋」，建立一個良好的理財觀念，其實就是為自己的人生及家庭買一個保障。

[廣告]請繼續往下閱讀...

九月起，理財周刊官網全新推出「Tutor理財學習網」，特別針對月光族、小資族、結婚族，量身打造最適合的理財課程，內容包羅萬象，包括如何記帳？怎麼建立收支圖表？怎麼選擇投資工具，滾出人生第一桶金？保險怎麼買才划算？新手買房策略、家庭財務規劃及如何培養小孩的財務觀念等，幫助學員立好財務根基，後續還有退休族、夢想基金、以房養老等課程，進階完成人生夢想。

「Tutor理財學習網」是一個真人互動的直播教學，學員可以在線上直接跟老師互動，即問即答，親切有趣不無聊，手機登錄即可上課，不受場地限制。目前是市場上唯一真人互動的線上課程，授課講師為市場上有實戰經驗的顧問團隊，小班制系統性教學，學員可以提出自己的理財難題，請老師實況解答。

有趣的是，「Tutor理財學習網」附有「理財AI人臉辨識」，刷臉即知理財性格，民眾不妨上網試試，做為學習參考，詳情請洽理財周刊官網https://pse.is/vs6yy。

【更多精采內容，請見《理財周刊》1048期，便利商店及各大書店均有販售www.moneyweekly.com.tw】

【投資致富靠自己！理財課程資訊www.moneyedu.org.tw】

