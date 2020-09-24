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扭轉6年空頭！民眾看漲4都　永慶估全年交易達31.5萬棟

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▲▼永慶房產集團業務總經理葉凌棋。（圖／記者黃靖惠攝）

▲▼永慶房產集團業務總經理葉凌棋預估，今年全年交易量有機會達到31.5萬棟。（圖／記者黃靖惠攝）

記者黃靖惠／綜合報導

低利環境與資金潮帶動，民眾購屋意願增高且看好房價未來表現，今年七大都會區第3季房價正成長，又以桃園、新竹、台中、台南漲破歷史高點，永慶房產集團業務總經理葉凌棋說明，七都量增價平穩上揚，預估全年交易量上修30.9至31.5萬棟間，中古市場只有成長、而非過熱，因房地合一稅制因素，投資熱潮移往預售市場，火爆程度大於中古市場。

永慶房產集團今天 （24日）下午舉行「2020房產趨勢前瞻報告」記者會針對今年4季網路會員調查下半年房市看法，發現有效控制疫情下，加上低利率、資金潮，房價長期打底後轉多格局，近5成民眾看好後續房價表現，打破6年空頭，首次反轉。

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調查顯示，6成民眾認為今年下半年到明年上半年是最好進場時間，且投資地產收租比例上漲5%、近7成比例，創18季新高。

永慶房屋業管部協理謝志傑說明，在全球長期低利環境確立下，黃金、定存已無法滿足消費者資金避險與保值的需求，而房地產的價格有低波動的特性，且同時具有收租效益，保值性高，使房地產成為消費者心中最佳的資金避險標的。

七大都會區房價均較上季上漲，漲幅在2.5%至5.2%之間，若與房價歷史高點相比，除了台北、新北仍有8.1%與3.8%的跌幅之外，高雄平歷史高點紀錄，其餘四大都會區包括桃園、新竹、台中與台南均已漲破歷史高點，創史上新高紀錄。

又以台南、桃園、新竹、台中4都會區房價漲幅逾5成。永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，帶動房價漲幅關鍵，不外乎是重大開發與投資、人口遷徙、產業進駐、工作機會、以及薪資水準提升等，都是讓四大都會區購屋需求穩定成長的主因，當需求大舉出籠，房價自然有撐。

▲▼七都房價表現。（圖／永慶房產集團提供）

▲七都房價表現。（圖／永慶房產集團提供）

他預估，今年通膨率持續低檔、長期低利時代來臨，且各國延續財政刺激經濟的前提下，台灣整體政經局勢相對穩定，目前前8月全台交易量19萬棟，推估全年房市交易量將上修至30.9至31.5萬棟間，交易量將創6年來新高。若與2019年同期相較，則成長3%至5%左右。

他強調，目前兩岸局勢沒有變因，且政府有效控制疫情前提、不大幅對外開放，內需市場足夠，且房屋置產信心強烈，仍以自用為主，中古屋市場交易穩定成長，七都量增、價格平穩上揚，幾乎沒有冷，呈現「微溫」現象回持續。

但他也說，近年來房價產生震盪現象，除了受國際局勢如金融海嘯之外，其餘多數是受政府政策影響，如信用管制、奢侈稅實施等，但自2016年房地合一稅後，短期投資炒作行為被壓抑，從各項曲線看來中古市場只有成長而非過熱，而這波投資熱潮移往預售市場，整體看來交易火爆程度預售大於中古。

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