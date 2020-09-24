朋友打賭真的吞下去　醫生驚見肚藏「一支手機」他淡定：7個月了

Cellphone stuck inside #Egyptian man’s stomach for 7 months

He gobbled up device as prank with friends; thought he would be able to regurgitate it#cellphonehttps://t.co/Xw2tfKpi6d — Gulf News (@gulf_news) September 23, 2020

記者李振慧／綜合報導

埃及開羅一名男子近來前往醫院就醫，醫生檢查時意外在他胃中發現一支手機，他卻淡定表示，手機是和朋友打賭時所吞下，而且藏在體內長達7個月，醫院後來緊急將他轉至外科進行手術取出。

當地媒體報導，居住在夸流比亞省(Qalubiya)一個小村莊的28歲男子拉沙德(Hassan Rashad)，近來向兄弟艾哈邁德(Ahmed)表示，覺得自己的腹部有點不舒服，後來前往開羅市附近的班哈市(Benha)就醫檢查，醫生在他的腹中發現不明異物。

醫生賈札(Mohammed Al Jazar)表示，從物體被包裹的樣子判斷，他們本來以為藏在拉沙德體內的是一塊大麻，沒想到竟然是手機。拉沙德坦承，手機是7個月前和朋友開玩笑而吞下，後來因為不敢告訴家人所以沒有就醫，事後也覺得非常後悔。

▼醫生在男子體內手術取出手機。（圖／示意圖／視覺中國）

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