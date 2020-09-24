看中3檔股！殖利率相當該選誰？高手都看1標準：等「這時機」就買

▲許多人都對存股很有興趣。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

近幾年開始掀起「存股」的風潮，民眾只要買進股票後，在持有的期間內不賣出，就能靠著領股息賺錢。不少人都對存股抱有興趣，一名網友日前就表示，他才剛踏入這個圈子，雖對股票小有研究，但畢竟也不是很有錢，因此想參考高人意見，挑一支比較優秀的股票就好。

這名網友在PTT的Stock板上，以「給新手存股一點建議啦」為題發文，他是存股族中的新手，昨（23）日預掛27元買進兆豐金（2886）、97元買進台灣大（3045），以及50元買進台肥（1722）。不過，根據昨日的成交價來看，原PO並不會如期買到這3支股票。

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▲原PO發文尋求建議。（圖／翻攝自PTT）



另經原PO整理，兆豐金今年每股配發1.7 元的現金股息、台灣大是4.75元，台肥則是2.2元，這3檔股票的殖利率其實相去不遠，不過由於他手邊的資金也不多，所以希望能聽聽他人建議來選股。

貼文一出，網友紛紛留言回應，「2885（元大金）」、「2891（中信金）啦，真心不騙」、「2330（台積電），太貴可以買零股」、「兆豐金填不了息啊」、「存合一，賺黃金」、「存DR（存託憑證）才是王道」、「不是放長期不要存股」。

▲民間高手發表自身看法。（圖／翻攝自PTT）

此外，貼文也釣出一名高手回文，他建議選擇「兆豐金」，因為這檔股票已經連跌好幾週，就快要回到2、3月的低點了；他認為，如果想要賺錢，基本上就是選擇穩健、不會倒的股票，如果近期內一直下跌，等到相對低點時，就是入手的最佳時機。