軒郁國際25日起受理競價拍賣　底價敲定為每股80.08元

▲軒郁國際總經理楊尚軒。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

由富邦證券輔導的軒郁國際股份有限公司（6703）9月25日起受理競價拍賣作業，承銷方式將採取競價拍賣及公開申購，競拍底價敲定為每股80.08元，從9月25日起開始競價拍賣到9月29日結束，10月5日為開標日。

軒郁國際依競拍結果決定承銷價格，其競拍底價的1.21倍（96.9元）為承銷價格的上限。至109年9月23日止，軒郁國際在興櫃市場的股票成交均價為150.5元。

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富邦證券資深副總經理吳春敏表示，軒郁國際此次發行現金增資新股上櫃案，採競價拍賣者計有2040千股，公開申購計有757千股，競拍底價每股訂為80.08元，以競拍底價1.21倍為承銷價格上限，並從10月7日開始公開申購。

軒郁國際成立於2009年5月，目前有「SEXYLOOK」西西露、「MIRAE」未來美、「Dr. May」美博士及「LUDEYA」露蒂雅4大美妝品牌及「Simply」新普利、「M2」輕次方二個機能保健食品品牌，國內有超過7000家實體通路以及5個虛擬通路，海外則有12個實體通路，以及20個虛擬通路。

軒郁國際2018年度、2019年度及2020年上半年度營收分別為10.44億元、10.31億元及5.87億元，每股稅後盈餘（EPS）分別為9.04元、5.17元及4.10元。去年因香港反送中運動及陸客來台旅遊受限制，影響海外業績及國內獲利。

今年上半年度因疫情影響，消費者對機能保健食品需求增加，並因為疫情的關係，讓消費者減少外出購物，轉向軒郁國際自營的iQueen愛女人購物網電商平台下單，在疫情籠罩的艱困環境中，獲利仍較去年同期逆勢成長，上半年EPS已逼近去年全年8成。