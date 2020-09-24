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點一點就可報稅！手機App報稅明年5月將通車　初估百萬小資族受惠

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▲▼線上,追劇,滑手機。（圖／pakutaso）

▲未來報綜所稅會愈來愈方便，明年只要點一點手機，就可以完成報稅囉！（圖／pakutaso）

記者吳靜君／台北報導

因應行動網路世代，手機為民眾上網的主要設備，財政資訊中心今（24）日表示，明年將推出「手機報稅App」考量手機頁面因素，初期會以簡單、複雜度較低的稅額試算先試用，預估將會帶動100萬戶可受惠，財政資訊中心強調，手機系統不論是Ａndroid或iOS系統都可以適用。

隨著網路與行動裝置進化，手機與網路也愈發普及，為了提高民眾報稅的便利性，財政部將規劃手機報稅新服務，明（2021）年5月會上線。

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財政資訊中心官員表示，財政部推動綜所稅免下載安裝線上報稅系統，大幅提升民眾報稅的便利性。根據財政部統計，今（2020）年使用線上網路申報有190.3萬件，較去（2019）年成長1.2倍；此外今年新增多媒體資訊機（KIOSK），民眾到超商就可以列印查詢碼以及台灣行動身分識別（TW Fido）服務等兩項措施，讓民眾報稅更為簡便。

但是TW Fido還要透過自然人憑證註冊等才能夠身分認證，對民眾而言相當不友善；所以財政資訊中心將推出的App考量民眾可以身分認證便利性，將採取三種方式認證，包含TW Fido、數位身分證、或者是台網的身分認證（現行民眾的健保快易通實名制買口罩、EZWAY易利委的認證都採取此種方式）等，也可免除健保卡必須找讀卡機、插卡的困擾。

由於礙於手機介面的關係，所以財政資訊中心將先以簡單、不複雜的稅額試算先推行；官員指出，目前採取稅額試算者大約200萬戶、預期將有一半的人約100萬會使用手機App報稅。財政部長蘇建榮也表示，手機APP報稅系統上線後，讓採用稅額試算申報的民眾能「用手機點一點就完成」申報。

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