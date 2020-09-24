▲女力外交！蕭美琴和美國大使柯莉談「女性領導」。（圖／翻攝自Eventbrite）

記者黃巈禾／台北報導

聯合國大會22日展開總辯論至月底結束。外交部24日表示，駐美代表蕭美琴30日將與美國全球婦女議題無任所大使柯莉（Kelley Currie）同場，以「女性領導力：打造國家的韌性未來」為題，於視訊研討會中發表演說。

外交部非政府組織國際事務會執行長王雪虹表示，外交部與「財團法人婦女權益促進發展基金會」（以下簡稱婦權基金會）等婦女NGOs，共同規劃今年10月1日聯合國「紀念第4屆世界婦女大會25週年高階會議」前夕，在9月28日至30日舉辦系列視訊研討會，以呼應女力外交，向國際社會展現台灣推動婦女賦權及性平的成果。

王雪虹指出，系列活動的亮點是9月30日晚上9時舉行的「女性領導：重新擘劃後疫情時代」 （Women’s Leadership: Redesigning the Post COVID-19 Era）紐約/台北網路研討會，由「國際女法律人聯盟」副主席暨其駐聯合國代表Denise Scotto女士擔任主持人，邀請台灣及美國外交領域的傑出女性參加。

王雪虹提到，蕭美琴和柯莉，將就「女性領導力：打造國家的韌性未來」（Transformative Leadership: A Country’s Obligation to Fulfill A Resilient Future）」為題分別發表演講，傳達提升婦女參與公共決策是國家強化韌性、開創未來的途徑。

王雪虹提及，活動另由「全球婦女庇護大會」（GNWS）主席紀惠容以後疫情時代女性人身安全、疫後重建、非政府組織在後疫情時代扮演先驅角色、促成決策性別平等的願景等議題進行分析。全程90分鐘，採視訊方式進行。

王雪虹說道，外交部在9月28日及29日將以「女性主義者重新擘劃後疫情時代」（Feminists Redesigning the Post COVID-19 Era）為題舉辦2天的研討會，為前述紐約/台北網路研討會暖身，預計邀請「婦女發展協會」（AWID）、「亞太婦女與法律發展論壇」（APWLD）及「國際職業婦女協會」（IFBPW）等INGO領袖組織，就新冠肺炎疫情期間區域及國際性平策略與經驗發表談話。其中IFBPW派駐聯合國代表Susan O’Malley女士將就國際性別議題的發展趨勢探討全球婦女運動新策略。

王雪虹指出，外交部將與婦權基金會規劃在基金會推特@womensrightsTW分享研討會辦理情形，並發起#FeministsDemand倡議活動，以女性領導力、青年發聲、社會正義、經濟賦權和健康議題等概念，號召具影響的國際婦女組織進行線上串連，向國際社會推廣台灣在推動性別平等的政策理念及成果，呼籲全球落實性別平等的永續發展目標。

王雪虹說，紐約/台北網路研討會將在外交部YouTube頻道直播，請事先至Eventbrite網站報名（ https://reurl.cc/VX8VMb ），歡迎各界踴躍收看，一同推動女力外交。