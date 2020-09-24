快訊／公務員遭毀屍滅跡...南韓青瓦台暴怒！籲北韓「嚴懲兇手」

▲南韓國防部聯合參謀本部24日上午召開記者會，證實公務員遭槍殺焚屍消息。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名47歲的公務員，疑似趁海上執行公務時於北方界線（NLL）南端10公里、小延坪島海域跳海，漂流40多小時後向北韓投誠，卻遭北韓海軍上級只是開槍射殺、焚屍滅跡。對此，南韓總統府青瓦台在緊急召開國家安全保障會議（NSC）後也暴怒回應，要求北韓必須對如此「違反人倫」的犯罪行為道歉，並嚴懲相關人員。

根據韓媒《News1》，青瓦台國家安保室第一次長徐柱錫（서주석，NSC事務處長）今（24）日下午在春秋館召開記者會時表示，「北韓軍開槍射殺、焚毀我國毫無任何武裝、且無反抗意識的國民，無論以何種藉口，都無法正當化如此犯罪行為。」

徐柱錫表示，「我方政府強力譴責如此違反國際規範、人道主義的犯罪行為。北韓須針對如此違反人倫的犯罪行為道歉，並採取措施防止再犯。我方政府強調，將強化西海（黃海）5島等邊境地帶的警戒態勢，並嚴格應對威脅我國民生命安全的行為。」

徐錫柱也向5月21日因北韓軍而失蹤、犧牲的漁業指導員表達哀悼之意。

據悉，軍方人士指出，曾於22日晚間10時觀測到北韓海域出現不明火光，其緊鄰康翎半島登山串（등산곶），研判是該公務員被槍殺死亡當場遭焚屍滅跡。

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