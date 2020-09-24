鴻海、凌華合資正式成立「法博智能移動」　加速自主移動機器人運用

▲鴻海董事長劉揚偉（左）、凌華董事長劉鈞（右）與AMR移動式機器人「Bumblebee One」合影。（圖／鴻海提供）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）與凌華（6166）今（24）日宣布，雙方合資的法博智能移動股份有限公司FARobot正式成立，並在新北市中和舉行總部掛牌慶祝酒會，鴻海董事長劉揚偉與凌華董事長劉鈞一同出席慶祝儀式，並期許FARobot實現各產業次世代AMR應用的全球布局，新團隊能在3年內展現出合作成果。

劉鈞表示，智能化的時代中，把一台機器做好只是基本，最重要的是要能整合一群機器之間的溝通合作，凌華藉由自身軟體跟韌體優勢積極布局智能工廠，相信與鴻海一起成立的FARobot，一定能提供客戶智能工廠的智能物流整體解決方案。

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劉揚偉表示，FARobot的SWARM技術，加入凌華與鴻海各自獨有的行業知識（Domain Knowledge），再透過鴻海積累已久的工業製造數據以及廣大的供應鏈實驗場域，可望打造出佈建Robot產業基石，一步步推廣到更多產業。

▲由鴻海與凌華合資的「法博智能移動」正式成立。（圖／鴻海提供）

法博智能移動FARobot資本額為新台幣2億元，鴻海以現金出資1.02億元，佔股51％；凌華以現金出資0.98億元，持股49％，未來將針對生產、倉儲，以及零售、醫療等產業的移動載具應用，打造以實時資料分散式服務(Data Distribution Service, DDS)為基礎的「群機智主(Swarm Autonomy) 」次世代軟體平台與「自主移動機器人(Autonomous Mobile Robot, AMR)」等產品和服務，為企業客戶加速導入AMR，提升流程效率，創造競爭優勢。

FARobot總經理陳家榜表示，因應未來少量多樣、人口結構改變、區域生產等挑戰，包含生產、倉儲、零售、醫療等各產業，在傳統流程上所使用的移動載具，都必須能夠解決上下游製程串連、分散儲位管理，以及軟硬體系統整合等未來營運痛點，來保持企業競爭優勢。

陳家榜指出，機器人正在引領未來產業革命，FARobot是全球第一個以群機智主仿生演算法軟體為基礎，打造下一個世代的AMR機群商業產品，持續協助各產業應對在流程及運營上的挑戰，而進駐以數位科技為重心的中和遠東工業園區，更是希望以產業群聚的力量匯集更多資源，全方位升級產業應用，協助企業加速創新。

▲左起為法博智能董事長杜墨璽、鴻海董事長劉揚偉、凌華董事長劉鈞。（圖／鴻海提供）

FARobot董事長杜墨璽表示，未來5G專網中，最重要的應用就是AMR，而FARobot是鴻海與凌華合資成立的自主移動機器人公司，結合雙方在軟硬體上的優勢，進一步加速產業垂直整合的深度，透過鴻海以及凌華合作夥伴所提供的關鍵實驗場域，擴大產業應用的範圍，讓FARobot不僅擁有成為全球最強AMR公司的DNA，更能打群體戰。

FARobot 的群機管理系統「Swarm Robotic System, SRS」是一個以群機智主的自然仿生演算法為基礎的即時(Real-time)車隊管理系統(Fleet Management System, FMS)軟體，採用次世代的機器人作業平台(Robot Operating System 2, ROS 2)的DDS技術，能夠讓機隊各成員、甚至與其他採用DDS技術的設備進行實時溝通，確保流程不中斷，提升生產效率。

FARobot的群機管理系統能讓機群具備協同感知(Collective Perception)的功能，每一台自主移動機器人感知的資料，都會被集合成全域觀(Global View)，來產生最佳的協同決策，而FARobot的SRS同時具備快速部署，以及機隊備援的特性，新加入的機器人都能立即自主複製任務、協同作業；若有異常，機隊也會立即備援，自動派出最適合的機器人來協助完成作業。