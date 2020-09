老婆去世交到29歲女友！　75歲男慘當「提款機」不給錢被打死

▲男本來以為找到第二春,沒想到卻慘遭虐打。(圖/示意圖/視覺中國)

記者李振慧/綜合報導

英國一名75歲男子喪妻後難忍芳心寂寞,透過交友廣告結識一名29歲年輕女友,原以為終於找到幸福第二春,沒想到對方卻把他當提款機,為了要錢還夥同朋友對他施暴,最後慘被2人活活打死,令他的家人十分難過不捨。

居住在多塞特郡(Dorset)韋茅斯(Wymouth)的75歲男康沃爾(John Cornish),由於老伴去世的早一直覺得很寂寞,於2015年透過交友廣告結識29歲女友漢娜(Hannah Day),然而幸福的感情後來卻變調,2019年9月6日慘遭對方與39歲朋友布朗(Aaron Brown)刀子刺傷以及毆打身亡。

驗屍報告顯示,康沃爾全身至少42處受傷,包含脖子勒傷、骨折、瘀傷、刀傷。檢察官杰威爾(Matthew Jewell)表示,漢娜與布朗2人都是吸毒者,所以時常以暴力方式向受害人討錢,受害者2016年曾向警方報案,漢娜用他的信用卡盜刷英鎊21,000元(約台幣78萬元)。

本案近來開庭,死者女兒貝弗利(Beverley)控訴,父親雖然遭到漢娜威脅卻還是為對方說話,「他解釋了對方的處境,表示對方只是一個需要幫助的年輕女人,可是我完全無法同意,我擔心他會被利用」,漢娜在父親的縱容下愈來愈誇張,父親後來告訴她,女友一直不斷要錢,覺得自己在家裡好像囚犯。

法庭上資料顯示,被告在死者的允許下,所獲取的金額已達英鎊3.2萬元(約台幣119萬元),目前2名被告對於被起訴的過失殺人、搶劫未遂等罪均不認罪,漢娜另外還被指控竊盜信用卡以及5項詐欺罪,全案仍在審理中。

Widower killed 'by drug addicts' after 'meeting woman from lonely hearts column' https://t.co/x1kwl1B1J8 pic.twitter.com/jSsJIdf5mA