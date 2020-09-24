老婆去世交到29歲女友！　75歲男慘當「提款機」不給錢被打死

▲男本來以為找到第二春，沒想到卻慘遭虐打。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

英國一名75歲男子喪妻後難忍芳心寂寞，透過交友廣告結識一名29歲年輕女友，原以為終於找到幸福第二春，沒想到對方卻把他當提款機，為了要錢還夥同朋友對他施暴，最後慘被2人活活打死，令他的家人十分難過不捨。

居住在多塞特郡(Dorset)韋茅斯(Wymouth)的75歲男康沃爾(John Cornish)，由於老伴去世的早一直覺得很寂寞，於2015年透過交友廣告結識29歲女友漢娜(Hannah Day)，然而幸福的感情後來卻變調，2019年9月6日慘遭對方與39歲朋友布朗(Aaron Brown)刀子刺傷以及毆打身亡。

驗屍報告顯示，康沃爾全身至少42處受傷，包含脖子勒傷、骨折、瘀傷、刀傷。檢察官杰威爾(Matthew Jewell)表示，漢娜與布朗2人都是吸毒者，所以時常以暴力方式向受害人討錢，受害者2016年曾向警方報案，漢娜用他的信用卡盜刷英鎊21,000元（約台幣78萬元）。

本案近來開庭，死者女兒貝弗利(Beverley)控訴，父親雖然遭到漢娜威脅卻還是為對方說話，「他解釋了對方的處境，表示對方只是一個需要幫助的年輕女人，可是我完全無法同意，我擔心他會被利用」，漢娜在父親的縱容下愈來愈誇張，父親後來告訴她，女友一直不斷要錢，覺得自己在家裡好像囚犯。

法庭上資料顯示，被告在死者的允許下，所獲取的金額已達英鎊3.2萬元（約台幣119萬元），目前2名被告對於被起訴的過失殺人、搶劫未遂等罪均不認罪，漢娜另外還被指控竊盜信用卡以及5項詐欺罪，全案仍在審理中。

Widower killed 'by drug addicts' after 'meeting woman from lonely hearts column' https://t.co/x1kwl1B1J8 pic.twitter.com/jSsJIdf5mA — Daily Mirror (@DailyMirror) September 23, 2020

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