用防彈背心抗病毒？美軍方被爆挪用10億抗疫經費購軍備

▲美國五角大廈。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

《華盛頓郵報》22日獨家爆料稱，美國五角大廈(國防部)今年3月時獲得國會10億美元的抗疫經費後，竟將其中大部分挪用來購買飛機零件、防彈背心、軍隊制服等軍需品。而這筆錢本應用於生產口罩等防疫用品。

報導中指出，此一舉動顯示即使在國會明確指示這是為對抗新冠疫情提供的經費後，國防部仍拒絕將抗疫列為優先事項，反而拿納稅人提供的經 費用來彌補長期以來存在的軍事經費缺口。

截至目前新冠肺炎已造成逾20萬美國人死亡。不少美國人對《華郵》披露的事件感到憤怒。有網友挖苦說，美軍難道打算用防彈背心和飛機引擎零件來對抗病毒？

據《華郵》報導，美國國會今年3月通過的「護理法案」，為美國國防部提供10億經費以「預防、準備和應對新冠病毒」。然而數星期後，五角大廈即私自重新規劃了這筆資金的用途，且大部分都用於跟抗疫無關的項目，當中包括向勞斯萊斯等公司提供1.83億美元，以支撐造船業；數千萬美元用於衛星、無人機和太空監視技術；向因波音737 Max停飛和全球旅行停擺的堪薩斯州飛機零件業務提供8000萬美元；以及為一家生產軍服制服衣料的國內製造商提供200萬美元。

與此同時，美國衛生官員表示，全美在應對疫情仍然存在巨大經費缺口的情況下，他們仍向國防部支付了這筆經費。「美國疾控中心」(CDC)主任雷德菲爾德上周在參議院作證時表示，各州急需60億美元，用作明年初時為美國民眾發放疫苗。迄今為止，許多美國醫院仍然面臨N95口罩嚴重短缺的問題，而這些都是可以利用上述經費解決的。

監督組織「政府監督專案」(the Project on Government Oversight)的國防分析師史密斯伯格 告訴《華郵》說：「這是至關重要的一部分，關係到我們的預算優先事項是否真正服務於公共安全，又或者我們的政府是否被特殊利益集團所控制。」

此事被曝光後，美國眾議院兩名民主黨議員22日呼籲就此事件展開調查並舉行聽證會，他們質疑這筆經費使用的合法性，並稱此事「讓人無法接受」。

報導稱，這10億美元僅僅是美國國會批准的3兆美元抗疫緊急支出的一小部分，卻反映出許多漏洞和問題存在。例如在某些情況下，大量的救助經費如何被重新定向到已非最初援助目標的途徑。同時也反映出在發放後追蹤這些資金的使用情況，以及資金被改變用途時國會想要干預卻存在著巨大的困難。

眾議院撥款委員會已明確表示，五角大廈的決定背了「護理法案」中鼓厲製造個人防護裝備的意圖。 美國國防部官員對此辯稱，他們一直尋求在促進美國醫療生產和支持國防工業之間取得平衡，國防工業的健康對國家安全至關重要。在五角大廈負責採購和維持的副部長洛德在聲明中說：「 我們需要始終記住，經濟安全和國家安全是緊密相關的，我們的工業基礎是這兩者的真正連結點。」

據了解，五角大廈每年可以根據「 國防生產法案」獲得撥款，用來支持它認為至關重要的公司。但2020年的撥款數額遠低於預期，僅有約6400萬美元。而上述抗疫經費為國防部 提供了機會，讓他們可利用這筆「意外之財」滿足一些非常關鍵的工業基礎需求。