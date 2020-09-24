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幼兒學前扣除額、長照扣除額有門檻　一次看懂3種卡關規定！

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孩子,兒童。（圖／免費圖庫PIXABAY）

▲家長注意！網路申報所得稅時要列報兒童的幼而學前扣除額，有三種情形是無法適用的。（圖／免費圖庫PIXABAY）

記者吳靜君／台北報導

民眾申報所得稅時，最關心就是扣除額的問題，因為這會牽涉到稅金要交多少，尤其家中如果有長輩、小孩者，更得留意是否可以順利申報扣除額。

像是幼兒學前扣除額12萬元、長照扣除額扣除額12萬元，申報稅額相差就有數千元以上。不過也有民眾遇到難題卡關。財政部高雄國稅局表示，有民眾在綜合所得稅網路申報時，詢問列報扶養5歲以下的子女，但不知為何，申報上傳後卻無法扣除幼兒學前扣除額。

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國稅局說明，個人綜合所得稅之幼兒學前特別扣除額及長期照顧特別扣除額有下列三種情形之一者，不得扣除：

一，減除幼兒學前特別扣除額及長期照顧特別扣除額後，全年綜合所得稅適用稅率在20%以上，或採本人或配偶之薪資所得或各類所得分開計算稅額適用稅率在20%以上。


二，選擇股利及盈餘按28%單一稅率分開計算應納稅額。


三，依所得基本稅額條例計算之基本所得額超過規定之扣除金額670萬元。

國稅局進一步解釋，民眾透過網路申報，其網路申報軟體已設定檢核條件，民眾可依上述情形自行檢視。高雄國稅局局呼籲多多使用網路方式申報，除可便捷完成一年一度的申報外，更可避免申報錯誤。

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