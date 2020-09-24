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先探／跟著人氣找強勢股

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（圖／先探投資週刊 提供）

美股回測季線，加權指數跟著修正，短線期貨與現貨逆價差超過百點，不過新台幣匯率強勢升值，指數依舊進行量縮的高檔箱型整理，具題材、業績與轉機個股，或仍有表態機會。

文／黃俊超

股市累積一定漲幅後，拉回的風險將跟著升高，道理亦同德國股神安德烈·科斯托蘭尼所描述的「遛狗理論」，股市與經濟之間乖離過大的彈升或修正。近日，美股震盪，道瓊、S&P 500、Nasdaq與費城半導體指數聯袂跌破季線，加權指數也跟著面臨季線攻防戰，短線上量能迅速萎縮，上攻乏力然仍在高檔箱型之中。

外資偏空、融資緩增

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美股出現較大幅度的修正，市場歸咎於金融機構洗錢醜聞，與新冠肺炎疫情再度升溫，尤其歐洲傳出包含英國在內，可能再次實施封城措施，而美國進一步財政紓困政策也仍具不確定性，加上總統大選進入最後肉搏戰，以及中國為了反制美國封殺令，而發布《不可靠實體清單規定》，美中角力持續升級。

短線必須留意期貨與現貨之間的逆價差，一度高達一五○點，而外資期貨多單也降至一萬餘口，加上持續賣超現貨，加權指數面臨相對較重的壓力，而在另一方面，近兩個月指數上漲幅度有限，不過融資餘額卻持續增加約二○○億元，加上當沖比率維持在兩成上下，籌碼恐稍嫌凌亂，都要等待時間化解。

中秋節即將到來，不僅僅是連假、烤肉與柚子，也代表秋天腳步近了，對於仍未受到控制的疫情來說，在疫苗與解藥尚未真正問世之前，恐怕更加雪上加霜，目前全球感染人數突破三一○○萬人，死亡人數也逼近百萬大關，因此，縱然鎖國封城對經濟有著極大的傷害力道，不過在生死面前，人類相當渺小。

受到季節性因素，與央行加大調節力道影響，新台幣匯率於七、八月幾乎每天尾盤都收斂升幅，然而隨著全球普遍的弱美元現象，加上亞洲國家尤其中國匯率走升，新台幣兌美元不僅突破所謂的「楊金龍防線」，也是二○一三年來首見突破二九元大關，下一個觀察價位將是金融海嘯過後的二八．四七五元。

基本上，升值相對不利出口商，而有利內需與進口商，盤面上也是傳產股表現略優於電子股，不過競爭力強的企業相對受到影響較低。傳產類股以風電族群最為整齊且強勢，彈升幅度較明顯的還有貨櫃航運、塑化原料、生技醫療、健身與運動相關等族群，然近期也見漲多修正，資產類股則有不動產景氣轉佳與活化等題材加持。

短線上由於盤勢並不穩定，尤其以內資與中小型股為主的櫃檯指數，再次領先加權指數跌破季線，因此，空手或低持股者可暫時觀望，等待下一波機會，若以短線角度進場，除選股要謹慎過濾之外，也需嚴格遵守操作紀律，畢竟猜底或摸頭都是高難度，而若以長線著眼好的產業或企業，則可伺機分批布局。

活果汁ＫＹ受惠夏季旺季，加上持續產品優化，不僅帶動第二季在營收下滑超過一成的狀況下，毛利率、營益率與單季獲利反而衝高，而七、八月營收重回成長軌道，其中八月更是寫下歷史新高紀錄，季節性與新產品出貨量增加為成長主因，也使前八月營收較去年同期衰退幅度縮小至十二．四％。

鮮活董事長黃國晃曾於股東會表示，今年將針對口感顆粒與轉化糖漿產品，制定較高的成長目標，且為了滿足消費者對於天然、健康等訴求，重點推廣晶球、植物蛋白健康糖漿，加上深諳品牌業者期望產品與眾不同，客製化少量多樣，鮮活持續站穩中國手搖飲供應商領先地位，下半年營運也將優於上半年。（全文未完）
全文及圖表請見《先探投資週刊2110期精彩當期內文轉載》

（圖／先探投資週刊 提供）

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