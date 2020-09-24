先探／謝金河：在貪婪與恐懼中拔河

文／謝金河

在股票市場，永遠有兩股力量在抗衡，一邊是看多的，一邊是看空的，不論是多空，總有人賺錢，也會有人賠錢；同樣的一檔股票，上上下下，有人買在高檔，有人買在最低檔，最後的命運都不一樣，但最後都必須印證回來「價值」與「價格」，股市在勢好的時候，「價格」會噴出大漲，但勢弱的時候，如果基本面不佳，向下修正測試「價值」的過程往往是苦澀的，最近正是大大秤秤是自己手上股票「斤兩」最好的時刻。

行情在絕望中誕生，今年肺炎疫情重創全世界，但股市卻是精彩奔放的一年，三月當大家極度悲觀之際，股市走出了一段令人驚嘆也瞠目結舌的超級大行情，台股從八五二三噴向一三○三一，寫下卅年新高價，而美國Nasdaq從六六三一飆升到一二○七四，美國五大市值企業，加上Nvidia、Tesla、Netflix、Shopify、SEA、Zoom、Square等新經濟企業，股價以十倍速狂奔，帶領全球投資人有如坐上雲霄飛車的境地。

鎖籌碼拉抬的陷阱

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股市在飆升的時候，大家如醉如癡，頻頻喊出自己也不相信的天價，例如市場狂炒口罩股的時候，大家估恆大今年ＥＰＳ三○元，明年一百元，有人畫出一張線圖，恆大股價會上千元，不過從十五．四元衝到二一六元之後，就掉頭折回；生技股的合一也一度衝向四七六．五元，市場也期待合一能漲上千元，但大家忽略了合一是資本額三五．二五億元的大股本生技股，如果股價上千元，市值會到三五○○億元以上，約一二○億美元，已是中型生技公司，但未來的基本面能不能相配？這是合一未來的挑戰。

再看快篩的瑞基從二九元飆向四三五元，這家公司好不容易第二季ＥＰＳ達二．一二元，不過從成立迄今從未配發過股息，股價衝到四三五元，當然會面對市場考驗，現在回頭已剩下一半。快篩的普生也一度攻向二七八元，但上半年疫情蔓延，普生還虧損，這個時候股價炒得太高，如今前面的「二」不見了；一度漲到二○○元的金萬林也是如此。

最近寫傳奇的是亞洲藏壽司，這家日本料理餐廳很受年輕人歡迎，但今年上半年仍虧損一五○○萬元，ＥＰＳ是負的○．四元，日本料理的產業現在是十分紅海的競爭，不管是高檔、低檔，或是握壽司、創意料理都是非常競爭，亞洲藏壽司增資七一○○萬股上櫃，每股五五元，上櫃前市場一陣狂炒，股價從四二．八元狂飆到三二五．五元，那幾天報紙斗大標題寫著抽到一張賺二七萬元，其實那是借助籌碼少的極度拉抬，九月十日成交九七五張，當天股價大漲一○○元，漲幅達六八．九七％，股價最高到三二五．五元，這次疫情衝擊飯店、餐飲市場，整個產業垂頭喪氣，亞洲藏壽司這一番極度拉抬，讓市場側目，不過這只是曇花一現的拉抬，九月十七日掛牌，股價慘跌八二元，跌幅達四三．一六％，上櫃當日股價一○八元，這已是在興櫃天價的三分之一，這幾天股價大約回到九○元左右。

投機大浪襲向ＴＤＲ

亞洲藏壽司到底值多少？一看配股配息，這家公司有史以來只有去年配過○．五元的息，上興櫃發行價是三二元，這次上櫃增資股本四．五億元，去年ＥＰＳ是二．三四元，在迴轉壽司的市場，亞洲藏壽司有一定競爭力，但是股價在百元左右，本益比已達五○倍，亞洲藏壽司上半年仍虧損，下半年必須轉虧為盈，市場把「價格」推得太高，後座力恐無限大。

最近的投機大浪襲向ＴＤＲ市場，台灣ＴＤＲ市場盛況的時候，掛牌ＴＤＲ公司將近三○家，後來好的下市，經營狀況不佳的，最後也下市，現在仍在ＴＤＲ市場掛牌還有十三家，這當中，美德醫療從一．○六元炒到七八元，威力比國內生技股還可怕，但它們是把海外掛牌的股票拿到台灣來第二上市。美德在新加坡掛牌，九月二十二日的收盤價是一．一八星幣，每一單位ＴＤＲ表彰一股當地股票的普通股，美德在新加坡是一．一八星幣，台灣的ＴＤＲ股二十二日幾乎全面漲停板，美德醫療五五元漲停，換算是二．五九一四星幣，這等於是台灣的投資人必須以超過一．五倍價格去買新加坡的美德醫療股票，合不合理大家可以判斷。

現在最離譜的是泰金寶ＤＲ，從二．一元狂炒到九月二十二日十一．四元，這家公司同一天在泰國收盤是一．九七泰銖，我們狂炒到十一．四元約值十二．二四泰銖；換句話說，台灣投資人買到的泰金寶是泰國當地掛牌的十倍，這不是泡沫，什麼才是泡沫？還有在香港股價波動不大的神州控股，在香港收盤價是六．五五港元，我們狂炒到二三．二五元，換算十二．三四港元，是香港股票的一倍。還有更離譜的是業績不佳的越南控股，在香港股價只剩○．一八八，在台灣一股ＴＤＲ換兩股普通股，現在股價六．三八元等於是○．八四六六港元，是香港股價的五倍。（全文未完）

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