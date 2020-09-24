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先探／高毛利產業　台幣狂升的隱形冠軍

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（圖／先探投資週刊 提供）

新台幣強勁升值，電子業匯損陰影籠罩，惟近幾年來台灣電子業朝向高毛利品發展，較不受影響如上游半導體以及近年來搶手的IC設計及矽智財族群；此外漲價相關產如面板以及傳產的航運、玻璃、資產等，成為近期全球股市修正中，台股的主要焦點。

文／方亞申

央行防守二九．五對一美元防線經過一個半月後，近一周被突破，兌美元來到二九．二附近，甚至一度突破二九，是二○一三年二月以來最高水準，也就是台幣已來到近七年最高；一方面是因為十月份美國財政部將召開匯率會議，提出操縱匯率名單，因此近期包括人民幣、韓元及新台幣兌美元都呈現超強走勢；另一方面則是熱錢不斷流進台灣，這些熱錢代表國際資金以及政策鼓勵台商從大陸返台投資，以至於外資今年賣超台股超過六千億元，惟僅有約有三分之二匯出，加上股息約五千億元，外資在台資金還是相當多，加上資金回流，台灣資金較去年至少多一兆元。

政策鼓勵台商返台條例還有約一年時間，也就是後面還有資金要進來台灣，加上美商大公司如微軟、谷歌以及台積電外商供應鏈來台設廠等大公司加大投資力道，新台幣未來見到二八似乎不令人意外！

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晶圓代工、封測醞釀漲價

新台幣升值若以過去台灣經濟狀況來看，外銷廠商一定叫苦連天，不過這次除了工具機業者聲量較大外，電子業要求政策止升音量並不大，尤其是經濟部統計處發布八月外銷訂單為四五四．九億美元，創歷年同月新高，年增十三．六％，寫下近十年同期最大漲幅，已連六紅。台幣強勁升值，接單還如此強，統計處指出，遠距商機不退、消費電子新品備貨潮報到，加上５Ｇ半導體需求暢旺，資通訊、電子產品持續扮演接單主力。

不過台幣強升，尤其是下游出口廠商多少出現匯損；相對地，過去毛利率一向較高產業，例如半導體的晶圓代工、封測都還傳出漲價，尤其是矽智財，毛利率幾乎都接近一百％。ＩＣ設計則因為兩岸拉貨積極，且逐漸擺脫過去與中國同業競銷低毛利產品，毛利率較高者對於台幣升值影響不如想像中大，加上營收上升，業績一路看好至年底。

另一類則是面板價格，從下半年就逐月調漲，市調機構集邦科技（TrendForce）發布調查表示，今第三季面板報價出現近年罕見漲幅，其中，筆電面板價格單季漲幅達五至十％，電視面板價格平均漲幅更達三○％以上。TrendForce認為，第四季大尺寸面板整體供過於求比率僅○．二％，顯示部分應用供需失衡仍將延續，預估面板價格仍有十％的上漲空間。市場看好，面板雙虎友達、群創第三季不是轉虧為盈就是出現獲利，第四季均可望受惠於這波漲價潮，並朝單季獲利上看百億元目標邁進。這類有缺貨產品，對應台幣升值影響應該也不大。

高毛利以及漲價電子產品今年獲利可望都不錯，有利股價表現。

傳產部分，最先傳出供需失調就是自行車相關業者，包括美利達、巨大、愛地雅以及鏈條的桂盟，主要就是因為新冠疫情改變人們交通型態，短程者轉騎自行車，尤其是歐洲特別流行導致缺貨，業者訂單傳出排到明年上半年，這種接單盛況提升業績從第二季就顯現出來，巨大單季ＥＰＳ為四．○六元、美利達三．六六元、桂盟三．○四元，都是近幾年來單季最高，下半年入肚可望持續，三家公司今年ＥＰＳ都上看十一至十二元。

除此之外，內需最旺就屬營建資產。過去台幣升值，與資產股股價大都有正相關。這次資金洪流返台威力更是近十年來最大。近兩年來常常見到如光明、聲寶等公司將廠房土地賣給返台大廠如廣達、英業達、台達電等等，ＥＰＳ就大幅跳升。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2110期精彩當期內文轉載》

（圖／先探投資週刊 提供）

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