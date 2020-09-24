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川普可能簽署行政命令　阻止拜登參加總統大選

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▲▼ 美國總統川普（右）及前副總統拜登（左）。（圖／達志影像／美聯社）

美國總統川普(右)一再以「瞌睡喬」來形容對手拜登。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普日前表示，他可能會簽署行政命令，阻止民主黨總統候選人拜登參加11月舉行的總統統大選。

俄羅斯「衛星通訊社」20日報導，美國總統川普19日晚在北卡羅來納州菲耶特維爾舉行的造勢大會上告訴群眾，他可能會簽署一項行政命令，阻止拜登參加即將在11月3日舉行的美國總統大選。

川普曾多次指被他形容是「瞌睡喬」(Sleepy Joe)的拜登，精神狀態不適合擔任美國總統。在19日的造勢大會上，川普說：「你不能讓這個人(拜登)當總統。也許我會簽署行政命令，讓你們無法選他。」

川普同時批拜登是「所有候選人中最笨的」、以及「 總統競選史上最糟糕的候選人」。此外，川普又指拜登在發表競選演說前曾使用藥物來提振精神。他說：「我跟這個人曾進行了一場辯論。你們不知道，他們在他屁股上扎了很大的一針，兩小時以後，他的狀態就變得前所未有的好。問題是，接下來會發生什麼事？」川普且重申，參加即將來臨的總統大選辯論之前，他和拜登應該接受藥物測試。

「衛星通訊社」刊文稱，川普一直質疑拜登的精神健康狀況。之前，拜登的確多次在公開演說中說話前後矛盾、時有口誤。不過拜登的醫療評估報告稱，今年77歲的拜登是一個「健康」和「充滿活力」的人。

拜登日前接受美國「有線電視新聞網」 (CNN)訪問時承諾將「完全透明」地公開自己的健康狀況，他同時斥責川普對他敏銳的精神狀態發表詆毀言論。

今年9月時，川普抨擊美國媒體對他和拜登的差別對待，指媒體向拜登提出的問題「是本該問兒童的」。他表示，和媒體對拜登的溫和態度形成鮮明對比的是，自己卻遇到媒體提出的一連串麻煩或複雜的問題，這是「媒體的恥辱」。

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