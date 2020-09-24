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彭博斥資5.8億為拜登「買票」？　佛州3萬重刑犯爽免罰款

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▲▼前紐約市長彭博。（圖／路透）

▲前紐約市長彭博。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

知名億萬富翁彭博（Mike Bloomberg）表示，將豪砸1億美金幫助拜登拿下佛州，且將籌資超過2000萬美金（約新台幣5.8億），幫助已完成判決的的重刑犯重拾公民投票權。然而共和黨議員蓋茲（Matt Gaetz）卻批評，這樣的舉動有違法嫌疑，可能為彭博招來「刑事調查」。最新一份《路透社》的民調顯示，拜登與川普在佛州的差距已經來到1％，是雙方在搖擺州當中競爭最激烈的戰場。

根據聯邦上訴法庭11日的裁決，重刑犯出獄後仍需支付罰款、賠償和法律費後，才能夠重新獲得「公民投票權」。彭博已經籌資500萬美元，目標再籌1700萬，為付不出這些罰款的更生人墊錢。目前已經許多名人加入籌資計畫，包括NBA球星詹姆斯（LeBron James）、喬丹（Michael Jordan）和知名導演史蒂芬.史匹柏（Steven Spielberg）等人。

根據《衛報》的報導，美國公民自由聯盟（American Civil Liberties Union）表示，全美約有77萬人因重罪無法投票，聯邦的裁定相當於要這些人為投票「繳稅」。這次的資金主要先給予欠款不超過1500美的31000名罪犯。對於2000年僅以537票之差就決定大選勝負的佛州而言，三萬多名更生人的票並不少了。

▲▼民主黨候選人拜登在北卡「黑人經濟峰會」發表演說。（圖／路透）

▲民主黨候選人拜登在北卡「黑人經濟峰會」發表演說。（圖／路透）

佛州首席財政官帕特羅尼斯（Jimmy Patronis）正要求選委會展開調查，「一個落選的總統候選人花費千萬，歸還公民權給特定立場的選民，對我來說這感覺不太對。很明顯，彭博正在利用金錢與權力，左右即將到來的11月大選。如果他要捐贈政治獻金，會有正規的程序，但這樣躲在公民權力團體背後（砸錢），顯然是在規避佛羅里達州的法律。」

但佛州選委會的權力也最多僅止於罰款，或將案件轉給執法部門進行刑事調查。眾議員蓋茲21日批評，彭博大肆籌款是明顯的「政治賄賂」，「這是對特定選民的誘導，讓他們以某種方式投票，我認為這有犯罪的嫌疑。」

彭博曾年初時與拜登競爭民主黨候選人席位後不幸落敗，隨後全力為拜登助選，不惜砸重金也要擊敗對手川普。這次負責籌款的佛州公民權歸還委員會（FRRC）表示，資金目標並不針對特定立場，「那些政治、暗示和中傷都不過是鬼話連篇，這些行動最終還是真正歸於民眾、生命和美國公民，為那些想要參與公民權的人。而那些曾背負重罪的人，已經為此沉默太久了。」

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