出遊搶付錢！霸氣男稱「不介意這點錢」　網怕爆：被逼著欠人情

▲好友們相約出遊玩。（示意圖／翻攝PEXELS）

記者施怡妏／綜合報導

跟好朋友出遊玩時，多半是大家各付各的，或是大家一起平分費用，有網友分享，跟好友出遊吃飯時，其中一名朋友一直說「我出就好，我不介意那點錢」，就算大家都拿錢出來，對方也不願意收。原PO因此感到好奇，「女生對於這樣的行為，會有好感還是反感？」

原PO在PTT板上發文，最近跟一群好友出遊玩樂，吃飯時大家都很有默契的，認為各出各的就好。沒想到其中一名朋友竟然一直說「我出就好」，就算大家都拿錢出來他也不收，「沒關係，我不會因為多這幾塊而變有錢，大家開開心心出來玩，我不介意那點錢。」這樣的行為令PO感到疑惑，「女生會喜歡嗎？」

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貼文一出後，許多網友表示「反感」，「感覺很求表現，反而造成其他人尷尬」、「看是偶發性，還是常態性，常態性的話無法接受」、「除非是超級有錢人，這種一直花錢女生會很怕」、「感覺被逼著欠你一個人情」、「感覺很炫富」、「看吃多少，一個人一萬以上就是他有錢，不然就只是裝闊」、「愛面子不論男女都不是好對象」。

也有其他網友指出，「我想認識你朋友」、「atm應該很多公主喜歡啊，只不過是喜歡他付錢時的樣子」、「我怎麼都沒有這種朋友」、「感覺很炫富，但要付就給他付，反正那又不是我的錢」、「如果請客是為了得到之後更多的利益回饋就會拒絕」。