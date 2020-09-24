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菅義偉籲文在寅解決日韓矛盾　25日將與習近平通電話

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▲▼菅義偉24日與文在寅進行電話會談後，舉行記者會。（圖／達志影像／美聯社）

▲菅義偉24日與文在寅進行電話會談後，舉行記者會。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

日本新上任的首相菅義偉24日首次與南韓總統文在寅通電，這是繼2019年12月安倍晉三與文在寅會談以來的再次日韓磋商。菅義偉表示，「兩國對彼此來說都是極其重要的鄰國，以北韓問題為首，日韓、日美韓間的合作很重要。」

根據《NHK》報導，日本首相菅義偉與文在寅的首次電話會談是由韓方所提議，從24日上午11時左右開始，共進行了約20分鐘。菅義偉受訪表示，「文總統對我就任總理大臣表示祝賀，我也表示要共同解決新型冠狀病毒等各種各樣的課題。」

菅義偉接著指出，日韓兩國對於彼此來說都是極其重要的鄰國，以北韓問題為首，日韓、日美韓的合作非常重要。

▲▼南韓總統文在寅。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓總統文在寅。（圖／達志影像／美聯社）

據報導，菅義偉向文在寅強調，包含太平洋戰爭中「徵用」朝鮮籍勞工等爭議，使得目前日韓關係面臨非常艱難的情況，兩國不應該就這樣放任關係惡化，「以今天的會談為基礎，我國針對各項問題基於一貫的立場，今後將強烈要求韓國採取適當的應對措施。」

另外，上午8時菅義偉也與聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）進行了20分中的電話會談，就新冠肺炎的因應方面表示，日本今後將繼續作出貢獻，並確認了雙方將保持合作。另外，在和平構築、氣候變遷等議題上，兩人也達成了共識。

▲▼菅義偉24日與文在寅進行電話會談後，舉行記者會。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本新任內閣總理大臣菅義偉。（圖／達志影像／美聯社）

同時，菅義偉為早日解決北韓綁架日本人問題，向古特雷斯尋求理解與協助。古特雷斯表示支持，並強調了推動北韓無核化的重要性，「日本重視多邊主義，透過『自由開放的印度太平洋戰略』，以實現法治為目標，未來將緊密合作。」

報導指出，菅義偉上任後啟動首腦外交，目前已與美國總統川普、德國總理梅克爾、英國總理強森、澳洲總理莫里森進行過電話會談，接下來也預計於25日與中國國家主席習近平進行電話會談。

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