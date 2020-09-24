捷運帶動房價！他脫手「拿回1000萬」想投資　網冷回：都沒得住了

▲捷運附近的房子通常價格會比較高。示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

不少人對投資深感興趣，現在能選擇的方向也很多。一名網友日前丟出一個疑問，如果現在將房子脫手後，拿回了1000萬元的資產，應該要怎麼運用比較好呢？貼文一出，不少網友都留言分享自己的想法，「1000萬（元），雙北只能租吧」、「定存股，每年配息配股」。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「賣房子得到了一千萬，該怎麼投資呢」為題丟出討論，他原本有一棟自住的房子，但是因為捷運而有了不錯的價格，所以決定脫手；雖然如願賣出後，他暫時沒了歸處，但同時也拿到了1000萬元。

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此時，原PO也點出心中疑問，當他拿到1000萬元後，應該要如何運用呢？畢竟資金有限，因此他就猶豫應該要租房並買股票和基金，還是直接買下一間房價較低的房子會比較好呢？

▲原PO賣房後，一共拿回1000萬元。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，不少網友都熱心給建議，「房子租人，去鄉下再貸一棟自己住」、「定存股，每年配息配股」、「換美金投資美股ALL IN」、「樂透ALL IN」、「投資自己，照顧關心你的人」、「認真回，ALL IN美金」、「500萬（元）買新北、基隆便宜房，500（元）拿去ALL IN中華電信」、「ALL IN台積電穩賺不賠」、「當然是當頭期款，買3000萬（元）的房啊」、「我的話會租一個公寓住，手上有現金比較重要」、「連住的地方都沒有，還在想別的」。

雖然有不少網友認為，在捷運附近的房子不可能只有1000萬元的價格；不過原PO則現身說法，「25年老厝了」，且房子不但位在偏鄉，還已是二手屋，因此價格自然無法太高。