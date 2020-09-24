快訊／公務員被證實「投誠北韓」！慘遭北韓毀屍滅跡　死亡細節曝

▲南韓公務員疑欲投誠北韓，卻慘遭毀屍滅跡。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名47歲的公務員在搭乘海洋水產部漁業指導船執行公務，當船行駛至北方界線（NLL）南端10公里、距離小延坪島以南2公里處時，疑似穿著救生衣跳海，在北韓海域上漂流40個小時，隨後遭到北韓人員遠距開槍射殺、火葬。

根據《韓聯社》，南韓國防部今（24）日再度證實，該名公務員的確有逃離南韓、入境北韓的計畫，北韓警務人員穿著防護衣、隔著一定距離向其詢問「越北意圖」，不料在收到上層指示後，卻開槍將其射殺，並在海面上當場潑灑汽油火葬。

南韓國防部聯合參謀本部作戰本部長安英鎬（안영호，音譯）表示，在公務員失蹤隔（22）日下午3時40分，北韓水產事業所的船隻在康翎半島登山串（등신굦）鄰近海面上發現某個能讓一人搭乘的漂浮物，其上有著一精疲力竭的中年男子，研判就是該公務員。

北韓人員穿著防護衣、戴上防毒面罩，維持一定距離，上前與該公務員對話，似乎正在詢問對方欲入境北韓的意圖；隨後，隸屬於北韓軍方的巡艇依照上層指示將其遠距開槍射殺，並出動穿著消防衣、戴上防毒面具的人員接近其屍體、潑灑汽油燒毀。

南韓軍方推斷，該名公務員可能死於23日晚間10時前後。

南韓軍方當局雖曾於昨（23）日下午4時45分透過聯合國軍司令部，向北韓傳達失蹤協尋電文，然而至今卻未獲北韓回應。

諷刺的是，南韓總統文在寅才於23日凌晨第75屆聯合國大會演說時表示，只有簽署「終戰宣言」，才能確保韓半島（朝鮮半島）維持永久和平，如今不到一日卻爆出公務人員遭北韓開槍射殺。南韓最大在野黨「國民之力」（국민의힘，前身為未來統合黨）國會議員河泰慶（하태경）在臉書發文痛批，這就是北韓對於文在寅總統「終戰宣言」的答覆。

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