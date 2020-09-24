拜登經濟能力評比全輸！　川普扳平佛州北卡民調

▲民主黨總統參選人拜登與總統川普。（合成圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

億萬富翁彭博（Mike Bloomberg）14日曾表示，要在佛羅里達州投入超過1億美元，幫助拜登拿下這個搖擺州的選票。然而根據《路透社》與市調公司易索普所做的民調，兩人在佛州的支持率目前相當，先前拜登領先的民調差距幾乎已經消失。

這次的線上民調遍及6個搖擺州，包括賓州、威州、北卡、密西根、北卡和亞利桑納州。這些州的關鍵選票將會決定，11月後會是川普連任還是拜登脫穎而出。

兩人目前佛羅里達州（florida）的民調大致相同，分別為拜登與川普都有46％的支持。這其中也有對雙方執政能力的看法，再處理疫情方面上兩人平分秋色各佔46％；而提振經濟能力的話，川普以51％支持率優於僅有41％的拜登。這其中有3％的選民表示，已經投完選票。

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



於另外一個關鍵搖擺州亞利桑納（arizona）的戰場上，拜登以1％優是小勝擁有46％支持率的川普，但拜登在對待疫情看法上則有47％的選民看好他，川普僅有44％。順帶一提，亞利桑那州截至今日為止已有超過21.5萬新冠確診病例，曾一天內檢測接近5000病例過。然而在經濟層面上，選民仍舊認為，川普會比拜登來的更好，與拜登有拉開到5％的優勢。

才因「布萊克槍擊事件」而爆發完嚴重示威的威州（wisconsin），在民調上以拜登的全面優勢作收。支持率為48％比43％，而拜登在疫情處理能力上更是領先8％，經濟上也有6％的差距。

川普2016年曾經輕取密西根州（michigan），由其州內的白人工人階級對川普非常歡迎。但2020的民調仍顯示，拜登在密西根州以49％領先川普44％，但同樣的是，川普仍普遍被認為比起拜登更有振帶領美國經濟的能力，為48％對45％。

▲民主黨總統候選人拜登在賓州費城批評，川普加速最高法院大法官提名，是在利用總統的政治權力。（圖／路透）



雙方在北卡羅來納（north carolina）的競爭則更趨於白熱化，包括同樣都是47％的民調支持率，還有拜登在應對新冠的評比上僅領先川普2％，而有51％選民看好川普能夠在經濟問題上優於44％的拜登。

至於一向對民主、共和兩黨來說都是硬仗的賓州（pennsylvania），支持率則以川普46％小劣於拜登49％，但同樣在經濟能力上大勝51％大勝拜登45％。其中僅有2％選民已經投完票。

總結來說，拜登在特定搖擺中仍具有微小優勢，且對手川普在疫情處理上普遍不得民心，但拜登的經濟治理能力缺乏選民信任，讓川普在6個州的民調中還沒有輸過這個評比。但以過去與希拉蕊共逐大位的歷史而言，川普在大選結束前還能夠彌補5%的差距。