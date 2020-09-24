無薪假家數增53家、人數增144人　勞動部：展覽減少廣告業受衝擊

▲勞動部公布最新無薪假人數。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部今（24）日公布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，本期實施事業單位來到893家，實施人數為1萬7009人。跟上期公布的數據相比之下，本次增加53家，人數增加144人。多數事業單位的實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休5日至8日。

從勞動部所公布的數據來看，實施家數最多的前三名行業依序為批發及零售業307家、製造業270家、支援服務80家；實施人數前三名依序為製造業1萬263人、批發及零售業2882人、運輸及倉儲業1388人。

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對此勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛指出，這次雖然人數增加沒到很多，不過在家數的部分卻增加了53家，主要是因為大中型的事業單位開始逐漸減少無薪假的實施，無薪假最多的事業單位主要都會在小型、微型企業。

另外，黃維琛也說，若是以行業別來觀察，主要是落在批發零售、運輸倉儲、住宿餐飲等行業，且從地域別來看，也主要都落在台北市，其實最大的原因就是邊境管制的關係，觀光客都無法來台，而專業科學的相關產業也在這次有受到影響，也是因為邊境管制的關係，導致不少展覽都無法如期舉行，展覽無法舉辦的話也連帶影響到廣告業。

不過，黃維琛也說，部分大型製造業也有減緩實施減班休息的情況，這也代表減班休息可以逐步往趨緩的情況來判斷。