川普女婿是聯貸案股東、保證人　張兆順：風險增加不代表不能往來

▲▼兆豐銀行張兆順（右） 與財政部長蘇建榮（左）到立法院業務報告、備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳靜君／台北報導

兆豐金、兆豐銀董事長張兆順今（24）日承認川普女婿庫許納是該不動產開發商的保證人，確實洗錢風險提升兆豐有重新評估風，但是他強調風險增加不代表不能夠往來。

美國《富比士》爆出，美國總統川普的女婿庫許納（Jared Kushner）有向台灣的兆豐銀行借貸5000萬美元（換算約新台幣14.7億元）。但是兆豐銀回應，貸款往來的對象是不動產開發商。財政部與公股銀行今日到立法院財政委員會進行業務報告，有許多立委關心兆豐銀與白宮的關係，包含國民黨立委賴士葆、民眾黨立委蔡壁如等。

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但是張兆順今日表示，該聯貸案是2015年發生、6月兆豐放貸，而且該聯貸案的利率很好，是Libor+200點、參貸行也還加50點的參貸費，且該筆聯貸案是三年的約，可以展期而該不動產開發商的還款情形都符合預期，確實在三年之後清償。

而貸款對象因為是美國企業，其實台資銀行在美國不太有能力擔任主辦行，除非是在美的台商，所以兆豐銀也決定成為參貸行之一。

庫許納的公司是該放款對象的股東之一，但是持股相當低，主要的股東持股超過93。但是張兆順也承認，庫許納是保證人之一，總共有三個保證人。後來川普當選了總統，張兆順說，確實洗錢防制的風險增加，但是兆豐有進行重新評估，張兆順強調，洗錢風險增加不代表信用風險增加；且即使風險增加可以進行調整不代表不能夠繼續往來。