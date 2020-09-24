接受美電台專訪　吳釗燮：目前不尋求與美建立全面外交關係

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者林敬旻攝）



文／中央社記者江今葉華盛頓23日專電

外交部長吳釗燮20日接受美國全國公共電台（NPR）專訪時表示，台美關係近來大有進展，台灣會持續強化雙邊經濟、貿易、政治與安全關係，但目前不尋求建立全面外交關係。

吳釗燮20日透過視訊接受美國全國公共電台專訪，昨天刊登在電台官網。

吳釗燮表示，台灣目前不會尋求與美國建立全面外交關係，但台美之間有很大的空間可以探索如何強化雙邊關係。台灣一直希望能和美國進一步加強經濟、貿易、政治，甚至安全關係。

Taiwan is not pursuing formal diplomatic ties with the U.S. for now, but there's "a lot" of room to strengthen relations, Foreign Minister Joseph Wu said after unprecedented visits by two senior U.S. officials.https://t.co/up4qk5xEUS — NPR (@NPR) September 23, 2020

吳釗燮指出，這些方面已有長足進展。對於日前美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）訪台，他形容「極為重大」（monumental）。

華府與台北間的友好關係觸怒了北京，在柯拉克訪台期間，北京出動多架軍機飛越海峽中線，以恫嚇台灣。

對於北京日益增加的軍機威脅以及中國海軍侵入台灣控制水域的行為，吳釗燮感到擔憂，尤其是共軍越過海峽中線，「格外令人不安」。他指出，台海中線的存在是為維護台灣海峽的和平與穩定，中國卻違反這一現狀。

吳釗燮表示，台灣採取包括歡迎美國高階官員訪台等行動，深化與美國關係，是正確的選擇。中國日益具有威脅性，也似乎比以往更有實力。由於中國國內問題重重，中國對台採取軍事行動的風險可能增加，台灣可能會變成中國政府的替罪羔羊，因此，台灣一直保持警覺。

他指出，台灣期盼美國能持續對台軍售。但若與中國發生衝突，台灣不會依靠美國干預。台灣防禦是台灣自己的風險與責任，台灣會努力為未來局勢做好準備。

他否認台灣是美國政府與北京對抗的棋子。吳釗燮從美國對台軍售與兩黨對台灣的支持指出，「我們不覺得自己被利用」。

談到中國在香港強推港區國安法，吳釗燮擔憂台灣可能成為下一個目標。他表示，台灣是爭取自由、民主與民主生活方式的前線，有責任確保民主得以成功。他呼籲國際社會對台灣表達更多支持，以確保民主能在台灣獲得成功。

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