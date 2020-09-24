夫離奇死在水溝腹中測出7塊菇　人妻上網搜尋「如何用毒菇殺人」

▲女子將毒菇偽裝成一般香菇讓丈夫吃下。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

美國印第安那州發生一起離奇命案，一名男子被人發現陳屍在陰溝中，身上無明顯致命傷的他，驗屍後在其腹中發現曾吃下大量毒菇，警方懷疑凶嫌很有可能就是他的家人，果然在妻子的網路搜尋紀錄中找到關鍵證據，目前以謀殺罪對其進行起訴。

事件發生在印第安納州的彭德爾頓鎮(Pendleton)，50歲男子弗特斯(David Michael Fouts)今年4月24日下午3時30分被人發現離奇死在水溝中，身上沒有手機、錢包與身分證件，且手部被割傷，手腕和腳踝上還有曾被膠帶綑綁的痕跡，而他最後一次出現在大眾面前約5天前。

警方由於在死者身上找不到造成致命的傷害，後來送去驗屍查明死因，驗屍官首先發現死者身亡地點與被發現地點不符合，後來又其腹中蘑菇驗出致命性毒素，最後判斷其就是造成身亡的主因。

驗屍官表示，弗斯特所吃下的毒菇會造成出汗、眼淚唾液變多等症狀，嚴重的話則會出現心跳減慢、呼吸困難與昏迷，通常吃2至15片就有可能致命，而在他腹中一共發現7片，第一時間之所以沒檢測出毒素，是因為所吃下的毒菇毒素半衰期約為8個小時，通常在72小時後就會無法再測量到。

調查人員鎖定死者身旁家人，在54歲妻子卡特里娜(Katrina Louise Fouts)的手機中找到，如何用毒菇殺人以及毒菇相關圖案等搜尋紀錄，且死者失蹤的那幾天，她也沒有第一時間報案，另外發現家族好友64歲的霍普金斯(Terry Wayne Hopkins)也涉嫌幫助殺人，2人18日因謀殺、虛假報案、拋棄屍體等罪名被逮捕。

Indiana woman, family friend poisoned husband with deadly mushroom, police say https://t.co/9LLgZNoeei — FOX13 Memphis (@FOX13Memphis) September 22, 2020

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