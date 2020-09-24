歐盟堅持用戶數據不傳美國　臉書：可能退出歐洲市場

▲臉書面臨歐盟隱私官司。（圖／翻攝自9to5mac.com）

記者吳佳穎／綜合報導

美國科技公司臉書(Facebook)再度槓上歐盟的隱私保護，臉書指出，如果愛爾蘭數據保護委員會(DPC)堅持禁止將歐洲用戶的數據分享給美國，那臉書可能必須退出歐洲市場。

據英國《衛報》報導，臉書副總法律顧問庫納尼(Yvonne Cunnane) 在一份交給愛爾蘭高等法院的文件中指出：「臉書和其他企業服務都依賴歐盟和美國之間的數據傳輸，如果數據傳輸缺乏安全、可靠和合法的保障，將損害歐盟經濟，阻礙數據驅動的業務，其損害可能不亞於新冠疫情。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

庫納尼在文件上質疑，如果臉書完全停止向美國傳輸歐洲用戶的數據，臉書和Instagram要如何繼續在歐盟提供服務？而臉書發言人則急忙滅火表示：法律文件的內容只是對現實的直接反映，臉書並沒有威脅要撤出歐洲。

據國外媒體報導，由於臉書的歐洲總部就設在愛爾蘭首都都柏林，因此，DPC負責歐盟對臉書的相關監管。今年7月DPC裁決，要求Facebook停止將歐盟用戶的相關數據傳輸到美國。8月初，DPC進行數據傳輸調查，而臉書則於9月11日反擊，對DPC提訴訟。

外媒指出，早在2011年，奧地利律師就針對臉書獲取用戶數據的做法向DPC提交隱私投訴，最終由歐洲法院受理。加上2013年，美國中情局前僱員史諾登（Edward Joseph Snowden） 揭露了「稜鏡計劃」，說美國國家安全局可以直接進入Google、臉書、蘋果和其他美國科技公司的伺服器來搜集數據和情報。

2015年，歐洲法院做出裁定稱，雖然歐盟與美國曾在2000年達成「安全港」協議 (Safe Harbor)，協議中約定雙方可在保證真實性和安全性的前提下，自由交換用戶數據，但鑒於「稜鏡計劃」代表協議未被遵守，因此法院裁定協議無效，「臉書等美國公司應立即停止將收集到的歐洲用戶數據傳輸至美國。」

歐盟又於2016年正式通過「隱私盾」協定(Privacy Shield)，規定用於商業目的個人數據從歐洲傳輸到美國後，仍有在歐盟境內同樣標準的數據保護。今年7月16日，歐盟法院再次以美國監控計劃不利數據保護為由，裁定「隱私盾」協定無效。