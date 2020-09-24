永豐實臨時股東會改選4董事、3獨董　預計明年上市掛牌　

▲永豐餘今召開臨時股東會。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

永豐餘消費品實業（簡稱永豐實）今（24）日召開臨時股東會，通過初次上市（櫃）現金增資提撥新股承銷案，並改選4席董事及選任3席獨立董事。

會中選出4位一般董事為永豐餘投資控股(股)公司代表為何奕達、蔡維力、李宗純及永豐實總經理徐志宏；而獨立董事則選出信磊合署會計師事務所執業會計師蘇美琍女士、靜宜大學化粧品科學系研究發展處研發長林智健教授及全民健康基金會副總監謝宛娟女士。

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永豐實指出，會議中亦通過設置審計委員會及解除新任董事競業禁止案。此次為8月份永豐實公開發行後首次召開股東臨時會，公司將於第4季申請股票登錄興櫃交易，並希望於明年向交易所遞件申請上市掛牌。

永豐餘2019年合併營收為105.49億元，稅後淨利為4.65億元，每股稅後盈餘為1.92元。永豐實指出，今年上半年受到新冠肺炎疫情影響，台灣消費者對天然清潔用品、抗菌抗病毒相關產品及家庭用紙等產品需求增加，而橘子工坊在第二季上市的新產品恰好也獲得SNQ國家品質標章-防疫產品類認證，獲得消費者喜愛。另外，大陸地區營運雖因疫情封城等因素而營收減少，但仍在產品組合及銷售策略調整下，獲利成長。綜上，永豐實2020年上半年合併稅後淨利達6.41億元。