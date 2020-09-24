目睹老公被3公尺巨鯊攻擊　「海水一片血紅」孕妻跳下水救人！

Man rescued by pregnant wife after shark attack in Florida https://t.co/sDiF9VzI7A pic.twitter.com/01inzo61ya — New York Post (@nypost) September 23, 2020

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名男子近來在礁島區浮潛時遇到鯊魚，慘被攻擊到滿身是血，危急時刻救了他的人竟然是懷有身孕的老婆，對方當下顧不得自己安危立即跳入水中，順利把他拉到船上安全處。

門羅郡(Monroe County)警方表示，30歲男子埃迪(Andrew Charles Eddy)20日上午10時30分在佛羅里達礁島群(Florida Keys)浮潛時，慘遭一條巨大公牛鯊(Bull shark)攻擊，29歲妻子瑪格特(Margot Dukes-Eddy)先是看見鯊魚的背鰭，接著發現海水變成紅的，便毫不猶豫跳水救夫。

瑪格特順利帶丈夫上岸後，同行家人立即幫忙報案，埃迪因為肩膀受到重傷，由醫療直升機緊急將人送到邁阿密的醫院急救。警長拉姆齊(Rick Ramsay)表示，根據目擊者情報，攻擊人的鯊魚體型十分巨大，長約2.8至3公尺之間，當地鯊魚攻擊人的事件並不常見，他十分感謝所有第一時間伸出援手的民眾，傷者才有機會存活下來。

▼懷孕女子從鯊魚口中救出老公。（圖／示意圖／達志影像）

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