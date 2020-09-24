快訊／鄭俊英確定坐5年牢！　集體性侵案最終判決出爐

▲南韓藝人鄭俊英涉嫌集體強姦並偷拍喝醉女性，今（24日）最終判決出爐。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

據《KBS》報導，南韓演藝圈的「鄭俊英集體性侵案」24日大法院三審已作出最終判決，除了性侵還涉嫌散布偷拍影像的歌手鄭俊英未能與受害者達成協議，最終被判處5年有期徒刑，共同涉案的FTISLAND前隊長崔鍾訓則已向法院提交雙方協議書，確定將面臨2年6個月的刑期。

鄭俊英與崔鍾訓去年3月爆出「老司機淫片」群組，據警方調查，鄭俊英從2015年起在kakao talk群組中共上傳了11次與被害女子發生性關係的偷拍影片，並於2016年1月在江原道洪川、同年3月在大邱2次與崔鍾訓、許嫌、權嫌、金嫌等聊天室成員集體強姦酒醉女性。

據《每日新聞》指出，去年11月一審判中法院判處鄭俊英6年有期徒刑，崔鍾訓則被判5年有期徒刑，涉案的「Burning Sun俱樂部」MD金某與公司職員權某分別遭判處5年與4年，演藝企劃公司前職員許某則為9個月有期徒刑、緩刑2年。

由於5名被告人對一審判決不服，提出上訴進入二審。今年5月，二審法庭考量崔鍾訓已與大邱事件受害人達成協議，減刑為2年6個月。另外，鄭俊英雖未能與被害女性達成協議，但仍為了達成協議付出努力並提交了以認真反省為目標的相關資料，獲得1年減刑，二審遭判處5年有期徒刑。其他被告人中，金某被判處4年有期徒刑，其餘兩人維持原判。

韓國大法院2部今（24日）對違反性暴力犯罪處罰等相關條例的兩人進行上訴審判的公審，最終判決宣告，鄭俊英遭判處有期徒刑5年，崔鍾訓則將面臨2年半的刑期。

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