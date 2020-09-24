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DR股火熱！「杜康」溢價飆3535.71%　他嘆：好公司被埋沒

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▲股票，股市，投資。（圖／CFP）

▲DR股今年以來漲幅遙遙領先大盤。（圖／CFP）

記者施怡妏／綜合報導

今年防疫概念股狂飆，同時也連帶推動DR股暴漲狂潮。有網友表示，根本沒有人在乎公司未來的願景，「沒有產業趨勢的公司股價一直上漲，好公司卻不受投資人幫助」，他不禁直呼「台灣人投資風氣是不是很可悲！」

原PO在PTT板上發文，現在台灣人投資的觀念完全被扭曲，根本沒有人在乎公司未來的發展，「每天開盤漲停的都是一些DR銅板股，都是一些營收差虧損多，且沒有產業趨勢的公司」，擁有基本面的好公司，反而沒有人願意投資。原PO不禁感嘆，「台股綜藝無極限，台灣人一窩蜂的性格完全顯現。」

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貼文一出後，許多網友留言，「台股是賭場阿」、「這就是投機市場，活絡的時候，誰會想存股和賺取微薄的股利而非差價呢」、「你是不是沒在車上很氣」、「現在趨勢就是在炒DR，你幹嘛跟錢過不去」、「如果你真的在意公司價值，可是卻在在意短期走勢，那只是互相矛盾而已」、「你這篇比較可悲，賺不到崩潰發廢文」。

▲股票，股市，投資。（圖／CFP）

▲原PO感嘆，好的公司不受投資人幫助。（圖／CFP）

最近掀起一陣DR股狂潮，證券分析師陳相州昨（23）日在臉書粉專，分享一檔名為杜康-DR（911616），台灣價格乘上10倍，換算匯率等於新加坡上市的杜康控股。換算過後發現，其溢價竟然高達3662%，達到前所未有的新高度，狠甩元大石油正2（00672L）今年4月才剛創紀錄的400%溢價紀錄。

根據「公開資訊觀測站」昨日TDR的收盤價，杜康的溢價是3535.71%、泰金寶521%、明輝472%、越南控407%、晨訊科336%、泰聚亨303%、同方友友249%、精熙243%、美德醫122%、巨騰100%、神州99%、友佳19%、康師傅2%。

「DR股」其實不是股票，「DR」是Depositary Receipts，也就是海外公司發行的存託憑證，也可說是公司到國外發行股票的一種形式。目前市面上的存託憑證大致有分為幾種，全球存託憑證「GDR」、在美國交易的是ADR，像台積電就有在美國發行台積電-ADR ；另外，在台灣掛牌的就叫TDR、歐洲存託憑證是EDR。

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