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5分鐘檢出新冠肺炎抗原　檢測結果直接發送受測者手機！

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▲安盛生科第4季將推新冠智能抗原快篩　最快5分鐘檢出。（圖／安盛生科提供）

▲安盛生科第4季將推新冠智能抗原快篩與數位健康通行證。（圖／安盛生科提供）

記者姚惠茹／台北報導

安盛生科（6734）今（24）日宣布，規劃在今年第4季推出安必測新冠肺炎智能抗原快篩（PixoTest POCT COVID-19 Antigen Test）與數位健康通行證 (PixoHealth Pass)，預計最快可在5分鐘內篩出陽性病例，至於陰性受測者的手機則會收到數位健康通行證。

安盛生科表示，安必測新冠肺炎智能抗原快篩最快可以在5分鐘內偵測出陽性結果，這將會是市面上檢測時間最短的新冠肺炎抗原快篩產品之一。

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安盛生科指出，這一波將推出的檢測方案不僅是精準的抗原快篩，也結合具加密保護機制的PixoHealth Pass數位健康通行證，可同步發出檢測結果到陰性受測者的智慧型手機以資證明。

▲安盛生科第4季將推新冠智能抗原快篩　最快5分鐘檢出。（圖／安盛生科提供）

▲安盛生科第4季將推新冠智能抗原快篩，最快5分鐘檢出。（圖／安盛生科提供）

安盛生科說明，數位健康通行證的應用，將對於全球仍須嚴格把關的公共場所及公開聚會活動出入進行更有效率的門禁監控。
 
安盛生科補充，受測者在進行安必測新冠肺炎智能抗原快篩檢測之前，需先下載PixoHealth Pass APP，完成註冊後會產出具專一性的QR code，檢驗機構接著使用安必測專用機掃描受測者提供的PixoHealth Pass APP條碼，而在完成測試後，系統會自動發出檢驗結果到個別受測者的手機中。
 
安盛生科強調，目前正與國際合作夥伴規劃臨床測試，預計將在第4季進行取證送審相關作業，期望今年能在目標市場推出安必測新冠肺炎智能抗原快篩解決方案。

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