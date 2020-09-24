男友小枕頭「10年沒碰水」　她趁上班塞浴缸＋洗衣機攪洗…網哭：真心完了

▲女子趁男友不在洗了10年未洗的枕頭。（圖／示意圖／翻攝自Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

不少人從小到大的精神依靠，可能來自一個小被被、或是小枕頭，若是碰水、清洗了就會遺失「自己的味道」，國外一名女網友日前就在社群網路上表示，發現男友的枕頭已經10年沒有清洗，因為太過噁心，決定趁男友不在時，將枕頭直接丟進洗衣機、浴缸清洗，只見水由清變黑，讓鄉民直呼：「真的太噁心」。

根據英國《鏡報》報導，該名女網友在拍攝的影片中，提到男友10年沒有洗枕頭，上面不只油汙、還有皮屑、還泛黃，非常令人作噁，甚至還不願意清洗，於是女網友決定將趁男友不在時，將枕頭全數丟到洗衣機處理。

女網友一開始，將3個已經發黃、又髒的枕頭直接丟進浴缸內，並加了清潔劑，才過一下次水就冒出泡泡，接著分離出許多油垢出來，黃汙、油汙也都浮上水面，女網友直呼「這種畫面真的是非常噁心」。接著她又在水中加了硼砂、漂白水浸泡，手動翻攪之後又丟入洗衣機內二次清潔。

枕頭清洗乾淨後，整個潔白無瑕，女網友也寫下：「我不覺得我男友會發現，但現在我終於可以睡得很好了」。但也有鄉民哀號：「這種小枕頭、小被被類的東西，一被清洗就完蛋了」、「如果我男有這樣，我真的會吐」、「希望男友今晚能勇敢面對」。

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