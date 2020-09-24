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川普：大選結果將由「最高法院」裁定！急提大法官　呼聲最高是她

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▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普認為，2020年大選結果最終將交由最高法院裁定。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國前大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）於18日逝世，總統川普已經迅速展開行動，準備提名繼任人選。他23日表示，2020年大選結果最終將交由最高法院裁定，因此屆時補足9名大法官是非常重要的一件事。

綜合《路透社》、《紐約時報》報導，川普23日在白宮被問及，是否需要補足大法官缺額，以應對11月3日大選可能帶來的挑戰。他回應，「我認為，這最終將會在最高法院解決……為了防止這一切變得更加政治化，我認為擁有9位大法官是很重要的」，並透露此過程將非常迅速。

川普再度質疑選舉公正性，宣稱在疫情期間實施郵寄投票（mail-in ballot）會導致舞弊與詐騙，但沒有提供任何證據，「民主黨正在實施的騙局，這是一場騙局，這場騙局將來到美國最高法院之前，而我認為4比4的情況，不是一個好的情況」。

▲美國聯邦第七巡迴上訴法院法官巴雷特（Amy Barrett）。（圖／路透）

▲美國聯邦第七巡迴上訴法院法官巴雷特（Amy Barrett）被認為是最有可能接任大法官的人選。（圖／路透）

最高法院的職位為終身職，提名需獲參議院批准，而共和黨在參議院100席中占有53席的絕對多數。參院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）曾表示，他將支持川普提名的任何人選。另外，在歷屆美國總統大選中，只有2000年小布希（George W. Bush）與競爭者高爾（Al Gore）的角逐交由最高法院定奪。

川普先前任命的2名大法官，也就是2017年的戈蘇奇（Neil Gorsuch）和2018年的卡瓦諾（Brett Kavanaugh）都屬保守派，因此外界大多認為，他這次仍將進一步鞏固此勢力，使得保守派與自由派大法官以6比3席次占絕對多數。

川普預告，26日將從5名女性中挑出提名人選，他21日與聯邦第七巡迴上訴法院法官巴雷特（Amy Barrett）會面，因此巴雷特目前被視為最有機會的繼任者。

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