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主人癲癇發作重摔…鬥牛梗狠咬脖拖床底！　家人泣：保護過頭

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▲▼強納森癲癇發作後被飼養的鬥牛梗布朗森咬死。（圖／翻攝自Facebook／當事人臉書）

▲強納森癲癇發作後被飼養的鬥牛梗布朗森咬死。（圖／翻攝自Facebook／當事人臉書）

記者張方瑀／編譯

英國一名男子在家中癲癇發作，家人聽到用力撞擊地板的聲響後，立刻衝到他房間，結果卻被男子養的鬥牛梗布朗森（Bronson）阻擋在外，牠在房間內大聲吠叫，不准其他人靠近，並咬住男子的脖子並拖到床底下。最後布朗森被開槍打死，男子送醫後仍不治，但家屬認為布朗森只是想保護主人而已。

根據《每日郵報》報導，35歲的強納森（Jonathan Halstead）今年1月在奧爾德姆（Oldham）的家中癲癇發作，家人聽到重擊地面的聲音就立刻衝到他房間，結果強納森飼養的「鬥牛獒混斯塔福郡鬥牛梗」布朗森大聲吠叫，不讓任何人靠近。

強納森的父親史蒂芬（Stephen Halstead）表示，這隻鬥牛梗完全不讓任何人靠近，甚至咬著強納森的脖子將他拖到床底下，醫護人員到場後也無計可施，最後只好找來擁有合法槍枝的人，將鬥牛梗打死，但強納森送醫後仍宣告不治。

▲▼強納森癲癇發作後被飼養的鬥牛梗布朗森咬死。（圖／翻攝自Facebook／當事人臉書）

▲「鬥牛獒混斯塔福郡鬥牛梗」布朗森。（圖／翻攝自Facebook／當事人臉書）

史蒂芬說，這隻狗的脾氣不差，牠從未想過要傷害強納森，「以前我兒子癲癇發作時，布朗森都會在旁邊瘋狂吠叫，試圖引起主人注意。」但這一次可能情況太嚴重，所以布朗森才心急地將主人拖到床底下，「我不認為牠想做什麼壞事，因為牠只想跟強納森在一起。」

史蒂芬指出，當他第一次無法進入房間，就跑下樓叫救護車，「當我再度上樓時，看到布朗森就躺在我兒子旁邊，並不停地舔著他的胸口。」

病理學家蒂蒂（Sami Titi）表示，很可能是強納森癲癇發作後，讓這隻狗變得焦躁不安，所以才會引發攻擊，頸部的傷口確實也是致命傷。驗屍官凱斯利（Joanne Kearsley）說，強納森的癲癇病史很長，每次的發病程度也都不同，這次的確是狗對他保護過頭了。

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