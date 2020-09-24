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胃痛挫屎…低頭見「5m巨蟲」卡菊花！他崩潰猛拉　肚裡還有一堆卵

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▲馬桶，免治馬桶，擦屁股，廁所。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

▲黃色無鉤絛蟲長5公尺，隨著司機的糞便掉到馬桶裡，還在水中緩緩蠕動。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

記者張寧倢／綜合報導

泰國34歲計程車司機達奇德（Duangchan Dachyoddee）日前在上大號時，竟然拉出一條黃色細長的「無鉤絛蟲」（taenia saginata），而且另一頭居然還卡在屁股裡，達奇德只好用手把殘留在身體的「蟲子」慢慢拉出來，拿尺一量才知道它竟然長達了5公尺。醫師診斷，這種寄生蟲是吃生肉所造成的。

根據《每日星報》報導，泰國那空沙旺省（Nakhon Sawan）的計程車司機達奇德胃痛了好幾天，21日在家中上廁所時發現有一條黃色的、細細長長的蟲，隨著糞便掉到馬桶裡，還在水中緩緩蠕動，震驚得跳了起來，「它還在動，看起來就像是外星生物。」

更令人害怕的是，這條寄生蟲的另外一半還留在他的肚子裡，達奇德只好用手將它從屁股裡給「拽出來」，殊不知這條蟲就像沒有盡頭一樣，不斷地從肚子裡被拉出來，達奇德說，「我不敢相信整個過程中花了多久，我不停地拉，它還是卡在我的屁股裡。」

達奇德表示，整條蟲被取出來之後，他拿尺量了一下，才知道原來它的總長竟長達5公尺，經醫師確認，它是俗稱「牛肉絛蟲」（beef tapeworm）的無鉤絛蟲，蟲卵藏在生肉中被達奇德吃下肚後，在他腸子裡孵化出來。醫生表示，可能有更多的絛蟲仍存活在達奇德的腸道中。

報導指出，達奇德平時就喜歡吃一種叫做「Key Neua」的辣生牛肉沙拉，這是在泰國東北地區很受歡迎的一道料理。達奇德說，「那東西已經在我體內很長一段時間，自從這個大塊頭出來後，我的胃感覺好多了，但當知道我的腸子裡還有更多的絛蟲後，我還是覺得有點噁心。」

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"It was disgusting. That thing had been living inside me for a long time."

Daily Star 發佈於 2020年9月23日 星期三

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