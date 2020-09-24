警破門「掃射10槍」非裔女無辜慘死！僅起訴1人引爆示威　2警中彈

▲美國肯塔基州路易維爾市再度爆發種族示威。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國肯塔基州路易維爾市（Louisville）26歲非裔女子泰勒（Breonna Taylor）3月在家中無故遭警員射殺身亡。經歷數月的示威與調查，大陪審團宣布，一名涉案警員依肆意危害罪（wanton endangerment）被起訴，另外兩人不會面臨任何指控。憤怒的示威者23日再度走上街頭，要求伸張正義，並與執法人員發生衝突，2名警員在此過程中中彈。

綜合BBC、CNN報導，大陪審團宣布，前警探漢基森（Brett Hankison）面臨肆意危害指控，但事發當晚也有開火的前警長馬丁利（John Mattingly）、前警探科斯格羅夫（Myles Cosgrove）未被起訴。換句話說，沒有任何一名警員因為泰勒之死遭到懲處。

▲泰勒（Breonna Taylor）在家中身中多槍死亡。（圖／路透）

肯州檢察長卡麥隆（Daniel Cameron）對於泰勒之死表達哀痛，他23日說明，漢基森朝著門窗「盲目地」開了10槍，子彈射入隔壁的公寓，差點波及一名男子、一名孕婦與孩童，因此面臨指控；但泰勒的男友沃克三世（Kenneth Walker III）先向警察開火，因此警方「使用武力是正當的」。

▲民眾紛紛走上街頭抗議，希望替泰勒伸張正義，要求針對涉案警員提出更嚴厲的聯邦重罪指控。（圖／路透）

示威者23日不顧宵禁，再度走上路易維爾市街頭，抗議警員的懲處太輕微，要求司法單位逮捕3人，並提出更嚴重的重罪指控。民眾高呼「沒有正義就沒有和平」、「說出她的名字」，呼籲關注被警察殺害的非裔女性。另外，亞特蘭大、紐約、費城與華盛頓等地也爆發示威。

路易維爾市部分示威者與防暴警察發生衝突，國民衛隊與州警察都出動應對。路易維爾市市長菲舍爾（Greg Fischer）認同必須改革警務，「因為泰勒原本應該還要活著的」，因為擔憂「可能會發生內亂」，宣布進入緊急狀態。

▲路易維爾市的示威已經造成2名警員中彈。（圖／路透）

臨時警察局長施羅德（Robert Schroeder）於23日晚間證實2名警員中彈，其中1人正在接受手術，但2人送醫後情況穩定，而相關單位已經逮捕1名嫌犯。

泰勒家屬律師克倫普（Ben Crump）表示，大陪審團的決定「令人憤怒並感覺被冒犯」。美國全國有色人種協會（NAACP）也說，司法體系讓泰勒「失望」了，僅起訴一名警員的結果「遠遠不足」。

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